A che ora l’Italia in semifinale ai Mondiali di curling misto oggi | avversaria dove vederla in tv e streaming

oggi venerdì 2 maggio (alle ore 23.00) l’Italia disputerà la semifinale ai Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si sono resi protagonisti di un cammino netto nel round robin: nove vittorie in altrettanti incontri disputati e primo posto nel gruppo A.Gli azzurri si sono così qualificati direttamente alle semifinali della rassegna iridata e attendono di scoprire quale sarà la loro avversaria nel match a eliminazione diretta che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo per la medaglia d’oro. La nostra Nazionale dovrà aspettare la conclusione del playoff in programma alle ore 15.00 odierne: l’Italia affronterà la vincente del confronto tra il Canada (terzo nel gruppo A) e l’Estonia (seconda nel gruppo B). 🔗 Oasport.it - A che ora l’Italia in semifinale ai Mondiali di curling misto oggi: avversaria, dove vederla in tv e streaming venerdì 2 maggio (alle ore 23.00)disputerà laai2025 didoppio, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si sono resi protagonisti di un cammino netto nel round robin: nove vittorie in altrettanti incontri disputati e primo posto nel gruppo A.Gli azzurri si sono così qualificati direttamente alle semifinali della rassegna iridata e attendono di scoprire quale sarà la loronel match a eliminazione diretta che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo per la medaglia d’oro. La nostra Nazionale dovrà aspettare la conclusione del playoff in programma alle ore 15.00 odierne:affronterà la vincente del confronto tra il Canada (terzo nel gruppo A) e l’Estonia (seconda nel gruppo B). 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Curling, Italia straripante ai Mondiali di doppio misto: Mosaner-Constantini travolgono la Cina, semifinale ipotecata - L’Italia prosegue la propria fantastica cavalcata ai Mondiali di curling doppio misto, difendendo la propria imbattibilità e infilando la settima vittoria consecutiva sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Ad aprire la penultima giornata della fase a gironi è stato lo schiacciante dominio contro la Cina, travolta con il punteggio di 8-2 al termine di una partita che è sempre stata in totale controllo dei nostri portacolori e conclusa con un end in anticipo. 🔗oasport.it

Curling, l’Italia maschile brilla ai Mondiali juniores e vola in semifinale a Cortina. Azzurre sottotono - Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando i Mondiali juniores di curling. La rassegna iridata giovanile sta testando l’impianto che tra otto mesi ospiterà le partite delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’Italia si sta ben comportando nella manifestazione maschile. Lo skip Stefano Spiller, il vice Stefano Gilli, il second Andrea Gilli e il lead Francesco Vigliani svettano in testa alla classifica del round robin da imbattuti: sette vittorie in altrettante partite disputate. 🔗oasport.it

Curling, Italia oro olimpico di doppio misto, ma mai in semifinale ai Mondiali! I precedenti - Sabato 26 aprile a Fredricton (Canada nord-orientale) cominceranno i Mondiali 2025 di doppio misto di curling. L’Italia si presenta al via della manifestazione iridata con la blasonata coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, al ritorno in azione assieme per la prima volta dal successo olimpico di Pechino. Blasonata sì, ma non ai Mondiali! Chiaramente, il trionfo a Cinque cerchi ha un peso specifico enorme, ma va rimarcato come il movimento azzurro viva la singolare situazione di essere salito sul podio dei Giochi, senza esserci riuscito in ambito iridato. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Curling, Mondiali doppio misto: Italia in semifinale, aspetta la vincente di Estonia-Canada; Mondiali doppio misto: l'Italia batte anche la Svezia, è già in semifinale; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia vola in semifinale battendo Cina e Svezia!; Per la coppia d'oro del curling Mosaner-Constantini prosegue il Mondiale perfetto: 8 vittorie di fila e qualificazione alla semifinale. 🔗Cosa riportano altre fonti

A che ora l’Italia in semifinale ai Mondiali di curling misto oggi: avversaria, dove vederla in tv e streaming - Oggi venerdì 2 maggio (alle ore 23.00) l'Italia disputerà la semifinale ai Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di ... 🔗oasport.it

Curling, Mondiali doppio misto: Italia in semifinale, aspetta la vincente di Estonia-Canada - Curling, Mondiali doppio misto: Italia in semifinale, aspetta la vincente di Estonia-Canada Uscirà dal match fra Canada ed Estonia l’avversaria dell’Italia nella semifinale dei Mondiali di doppio mist ... 🔗informazione.it

Quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali di curling misto? Orario, avversaria, dove vederla in tv e streaming - L'Italia si è qualificata di forza alle semifinali dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton ... 🔗oasport.it