A Cerignola il mammomobile dell' Asl | screening gratuiti per sensibilizzare sull' importanza della diagnosi precoce

Cerignola il mammomobile dell’Asl di Foggia, il mezzo su cui si svolgono screening gratuiti rivolti alla popolazione. Farà tappa nel comune ofantino lunedì 5 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e sarà ubicato nei pressi di Palazzo di Città: i test gratuiti includono la mammografia. 🔗 Foggiatoday.it - A Cerignola il mammomobile dell'Asl: screening gratuiti per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce Ritorna ail’Asl di Foggia, il mezzo su cui si svolgonorivolti alla popolazione. Farà tappa nel comune ofantino lunedì 5 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e sarà ubicato nei pressi di Palazzo di Città: i testincludono la mammografia. 🔗 Foggiatoday.it

Ruba all’interno dell’Asl Napoli est, arrestato dalla Polizia - Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti dei commissariati San Giovanni- Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli, per la segnalazione di furto all’interno dell’ASL Napoli Est. 🔗anteprima24.it

Reparto di Lungodegenza chiuso da due anni all’ospedale di Roccadaspide, il Nursind provinciale chiede un intervento immediato ai vertici dell’Asl Salerno - Tempo di lettura: 2 minutiLa chiusura da oltre due anni del reparto di Lungodegenza presso il presidio ospedaliero di Roccadaspide continua a generare gravi disagi per pazienti e operatori sanitari. La situazione di sovraffollamento nel reparto di Medicina, che costringe al ricovero di pazienti in altre unità con notevoli disagi, rappresenta una criticità ormai insostenibile. Anche le dimissioni dei pazienti pronti per la lungodegenza risultano complicate, rallentando il turnover dei posti letto e aggravando le difficoltà del Pronto soccorso. 🔗anteprima24.it

Educazione affettiva e sessuale, gli esperti dell'Asl entrano a scuola: l'esperienza al 'Marconi' - Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in collaborazione con gli specialisti e le specialiste dell’Asl Fg 2 e 3, un’équipe pluridisciplinare... 🔗foggiatoday.it

La mammobile dell’Asl Foggia a Cerignola: test gratuiti per i cittadini - Dibisceglia: “Sensibilizziamo la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce” per lo screening mammografico alle donne tra i 50 ed i 69 anni ... 🔗pugliain.net

FURTI Cerignola: la regina dell’auto rubate, cannibalizzate e abbandonate. Interventi delle Forze dell’Ordine - CERIGNOLA (FOGGIA ... la situazione sta assumendo dimensioni preoccupanti. Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia Locale, hanno intensificato negli ultimi giorni le operazioni per arginare ... 🔗statoquotidiano.it

FOGGIA ASL Foggia- Giornata di Screening oncologici volontari e gratuiti sui luoghi di lavoro - Oggi, le due unità mobili della ASL Foggia, il Mammomobile e il Pap-mobile, hanno fatto tappa presso la sede dell’Azienda Agricola Consortile Rosso Gargano, a Borgo Incoronata, nell’ambito di ... 🔗statoquotidiano.it