A Caposele e altri 5 centri campani la bandiera arancione del Tci | domani la cerimonia

domani, sabato 3 maggio, si terrà la cerimonia di conferimento ufficiale della “bandiera arancione” a Caposele, in provincia di Avellino. Caposele è la seconda località certificata nella provincia di Avellino dopo Zungoli e porta a 6 il numero di Comuni bandiera arancione del Touring Club Italiano in campania: Caposele e Zungoli (Av), Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (Bn), Letino (Ce), Morigerati (Sa). Un traguardo importante per l’Irpinia impegnata nell’accoglienza, nella promozione del territorio e nel turismo delle aree interne. Il Comune di Caposele, si legge nelle motivazioni del Tcu, “si inserisce all’interno del Parco dei Monti Picentini, nell’area della Valle del Sele, alle pendici del monte Paflagone, e la sua principale caratteristica naturalistica è legata alle acque, in particolare alle Sorgenti del Sele. 🔗 , sabato 3 maggio, si terrà ladi conferimento ufficiale della “” a, in provincia di Avellino.è la seconda località certificata nella provincia di Avellino dopo Zungoli e porta a 6 il numero di Comunidel Touring Club Italiano ina:e Zungoli (Av), Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (Bn), Letino (Ce), Morigerati (Sa). Un traguardo importante per l’Irpinia impegnata nell’accoglienza, nella promozione del territorio e nel turismo delle aree interne. Il Comune di, si legge nelle motivazioni del Tcu, “si inserisce all’interno del Parco dei Monti Picentini, nell’area della Valle del Sele, alle pendici del monte Paflagone, e la sua principale caratteristica naturalistica è legata alle acque, in particolare alle Sorgenti del Sele. 🔗 Ildenaro.it

