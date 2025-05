A Candela torna l' infiorata ecco il programma

torna l’esplosione di fiori e colori di ‘Candela in fiore’, l’evento che celebra l’antica arte delle infiorate artistiche, giunto alla dodicesima edizione. Quest’anno, nel paese dei Monti Dauni, l’appuntamento è per il 17 e 18 maggio e vedrà i maestri infioratori di. 🔗 Foggiatoday.it - A Candela torna l'infiorata, ecco il programma Con l’arrivo della primavera ril’esplosione di fiori e colori di ‘in fiore’, l’evento che celebra l’antica arte delle infiorate artistiche, giunto alla dodicesima edizione. Quest’anno, nel paese dei Monti Dauni, l’appuntamento è per il 17 e 18 maggio e vedrà i maestri infioratori di. 🔗 Foggiatoday.it

