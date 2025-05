A caccia di alieni con il telescopio James Webb

Panorama.it - A caccia di alieni con il telescopio James Webb Non ancora vita extraterrestre per come la conosciamo, ma almeno pare che l’umanità abbia scoperto la possibilità che stia avvenendo il processo chimico che ne sta alla base sul pianeta K2-18b. A dare la notizia una squadra di astronomi guidato dall’Università di Cambridge ha fatto notizia a livello mondiale dopo aver dichiarato che questa potrebbe essere la prova più evidente trovata finora di vita al di fuori del nostro sistema solare. Tale affermazione si basa sul supposto rilevamento di gas solforoso, tipicamente legato ai processi biologici che avvengono sulla Terra, ma nell’atmosfera di K2-18b. Tutto qui? Non proprio, anzi, tutto da dimostrare. Jake Taylor, uno degli scienziati che studiano le atmosfere degli esopianeti, ha utilizzato un semplice test statistico per identificare i segni rivelatori della presenza di molecole di gas e lo ha fatto in modo tale il test non presupponesse quali gas potessero essere presenti. 🔗 Panorama.it

Se ne parla anche su altri siti

Spazio, il telescopio James Webb rileva prove di vita su un pianeta lontano - In un’incredibile scoperta, il telescopio spaziale James Webb (JWST) della Nasa ha rilevato potenziali segni di vita su un pianeta distante, K2-18b, a migliaia di miliardi di miglia dalla Terra. Le evidenze sono state raccolte da un team di scienziati dell’Università di Cambridge, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. Il professor Nikku Madhusudhan, parte del team di ricerca, ha dichiarato: “Questa è la prova più forte finora che potrebbe esserci vita là fuori. 🔗ildenaro.it

Il telescopio James Webb svela i segreti della formazione dei giganti gassosi nel sistema HR 8799 - Il telescopio James Webb (JWST) ha raggiunto un traguardo nella ricerca sugli esopianeti, catturando immagini dirette dei giganti gassosi nel sistema HR 8799. Situato a 130 anni luce di distanza, questo giovane sistema stellare offre informazioni senza precedenti sulla formazione di pianeti come Giove e Saturno. I risultati, pubblicati dall’ESA, rivelano atmosfere ricche di anidride carbonica e confermano la capacità del JWST di decifrare la chimica planetaria attraverso imaging avanzato. 🔗.com

Il telescopio James Webb cattura le aurore su Nettuno: sono meravigliose - Per la prima volta, le aurore di Nettuno non sono più un mistero. Il telescopio spaziale James Webb ha catturato immagini straordinarie delle luci danzanti nell’atmosfera del pianeta più lontano del Sistema Solare. Gli astronomi sospettavano l’esistenza di queste aurore sin dal passaggio della sonda Voyager 2 nel 1989, ma solo ora le prove dirette sono state ottenute grazie alla sensibilità all’infrarosso di Webb. 🔗cultweb.it

Cosa riportano altre fonti

A caccia di alieni con il telescopio James Webb; Il cacciatore di mondi alieni: ecco la missione che cercherà pianeti simili al nostro; A caccia di inquinamento per trovare gli alieni; A caccia di ET, nel mirino 7 stelle della Via Lattea. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A caccia di alieni con il telescopio James Webb - Entusiasmo e dubbi sul pianeta, forse coperto d'acqua, dove cerchiamo la “firma biologica” della vita extraterrestre. 🔗panorama.it

Il telescopio James Webb della NASA suggerisce la presenza di vita aliena sul pianeta K2-18b - Un mondo misterioso a 120 anni luce di distanza potrebbe mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sulla vita aliena. K2-18b, un esopianeta distante che orbita attorno a una stella nana ... 🔗notebookcheck.it

Scoperta sensazionale: il telescopio James Webb trova segni di vita su un altro pianeta - Il telescopio James Webb ha scoperto l'esopianeta K2-18b, con acqua liquida e potenziali biofirme, aprendo nuove possibilità nella ricerca di vita extraterrestre a 124 anni luce dalla Terra. 🔗gaeta.it