A Bari l' Esercito celebra il 164mo anniversario della fondazione

Esercito che ogni giorno, quotidianamente, da oltre un secolo e mezzo sono impegnati al servizio della nazione. Siamo sempre più apprezzati nelle missioni internazionali di pace e stabilità, gli italiani sono il contingente più numeroso e siamo i maggiori contributori. Oggi più che mai in tempi come questi di instabilità pervasiva, dalla criticità crescente e da scenari di disordine e minacce, la forza armata terrestre è chiamata a un senso maggiore di impegno. Questo comporta investire di più sull'addestramento, sulla formazione e sull'innovazione tecnologica". Così la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, a margine delle celebrazioni per il 164esimo anniversario della fondazione dell'Esercito, svolte sul lungomare di Bari. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - A Bari l'Esercito celebra il 164mo anniversario della fondazione "Abbiamo voluto ringraziare e festeggiare gli uomini e le donne dell'che ogni giorno, quotidianamente, da oltre un secolo e mezzo sono impegnati al servizionazione. Siamo sempre più apprezzati nelle missioni internazionali di pace e stabilità, gli italiani sono il contingente più numeroso e siamo i maggiori contributori. Oggi più che mai in tempi come questi di instabilità pervasiva, dalla criticità crescente e da scenari di disordine e minacce, la forza armata terrestre è chiamata a un senso maggiore di impegno. Questo comporta investire di più sull'addestramento, sulla formazione e sull'innovazione tecnologica". Così la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, a margine dellezioni per il 164esimodell', svolte sul lungomare di. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su altri siti se ne discute

L'Esercito celebra a Bari i suoi 164 anni - L’Esercito ha scelto Bari e il suo sole per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione. Fino al 4 maggio una serie di eventi celebrerà il compleanno della Forza Armata. Inaugurato il Villaggio Esercito, un’area in cui i cittadini si cimentano in diverse attività o ammirano mezzi e tradizioni legate al mondo militare. 🔗tgcom24.mediaset.it

L'Esercito Italiano festeggia il suo 164esimo anniversario: il villaggio a Bari - Per festeggiare l’importante traguardo, l’Esercito Italiano ha scelto Bari dove è stato allestito il "Villaggio Esercito" davanti al palazzo del Governo in Piazza Libertà. Fino al 4 maggio è possibile partecipare alle celebrazioni per il 164° anniversario della sua costituzione, in un evento che rafforza il legame tra la Forza Armata e la popolazione, mostrando da vicino il lavoro e l'impegno dell'Esercito Italiano a favore della Nazione, ma anche dando la possibilità di sperimentare le attività legate al mondo militare come il percorso di military fitness e l'arrampicata su parete di roccia ... 🔗tg24.sky.it

L'anniversario dell'Esercito Italiano a Bari: sul lungomare la cerimonia militare - Dall’1 al 4 maggio si svolgeranno a Bari una serie di eventi per celebrare il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, incentrati sugli assi portanti a cui si ispira oggi la Forza Armata: “Tecnologia, Valori e Addestramento”. Giovedì 1 maggio, alle 10, sarà inaugurato e... 🔗baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Bari l'Esercito celebra il 164mo anniversario della fondazione; «Nel Cpr di Bari migrante beve shampoo e finisce in ospedale»; Convalidato l'arresto della madre di Saman, deve scontare l'ergastolo | Fermata in un villaggio in Pakistan. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Bari l'Esercito celebra il 164mo anniversario fondazione - "Abbiamo voluto ringraziare e festeggiare gli uomini e le donne dell'esercito che ogni giorno, quotidianamente, da oltre un secolo e mezzo sono impegnati al servizio della nazione. (ANSA) ... 🔗msn.com

A Bari si celebra il 164° anniversario dell’Esercito Italiano - A Bari si celebra il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabela Rauti ... 🔗msn.com

Bari abbraccia l’Esercito Italiano nel 164.mo anniversario della sua Fondazione - Questa mattina una folla festante ha accolto i reparti dell'Esercito Italiano schierati sul lungomare di Bari per i festeggiamenti nel giorno del 164.mo anniversario ... 🔗pugliain.net