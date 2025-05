A 47 anni dall' omicidio di Peppino Impastato 5 giorni di iniziative a Cinisi per ricordarlo

anni fa, a Cinisi, venne assassinato Peppino Impastato, giornalista, attivista e militante antimafia. La Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato organizza ogni anno iniziative per ricordarlo, come quella di quest'anno che si svolgerà dal 6 al 10 maggio 2025 e di cui ha.

