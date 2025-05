72 ore nel Kufsteinerland

Nel cuore del Tirolo austriaco, a un passo dal confine con la Baviera, il Kufsteinerland si rivela come una destinazione autentica dove natura, cultura e sostenibilità convivono in armonia. Circondato dalle maestose cime del Kaisergebirge e impreziosito da una fortezza medievale che domina la città di Kufstein, questo angolo d'Austria è un invito a rallentare, respirare e riscoprire il contatto con l'essenziale.Negli ultimi anni, il Kufsteinerland ha fatto della sostenibilità il suo tratto distintivo. Con una politica turistica orientata al basso impatto ambientale, ha ottenuto l'Ecolabel austriaco – uno dei massimi riconoscimenti in tema di turismo sostenibile – diventando la seconda regione tirolese a riceverlo dopo Seefeld. Un traguardo importante, raggiunto grazie a un sistema di gestione attento agli aspetti ecologici e sociali, che coinvolge i nove comuni del territorio: Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich, Thiersee e la città di Kufstein.

