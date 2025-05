693 casi di dengue e altri virus in Italia misure preventive e ordinanza a Fano

dengue. I dati, aggiornati dall'Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che dal 1° gennaio al 3 dicembre 2024 sono stati confermati 693 casi di dengue, di cui 213 autoctoni e 480 importati.

Dengue, Zika Virus e Chikungunya – 700 casi nel 2024 in Italia. Bassetti: “Sindaci facciano disinfestazioni ora” - Dengue, Zika, Chikungunya, Wesi Nile e tutti gli altri arbovirus – che stanno ormai “colonizzando” anche l’Italia – tornano protagonisti con i primi caldi. L’allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori non deve stupire visto che dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, data di ultimo aggiornamento della dashboard dell’Istituto superiore di sanità i casi segnalati lo scorso anno, al sistema di sorveglianza nazionale sono tanti. 🔗ilfattoquotidiano.it

(Adnkronos) – Con i primi caldi torna l'allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori, ad esempio la Dengue. Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, data di ultimo aggiornamento della dashboard dell'Istituto superiore di sanità per i casi segnalati lo scorso anno, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 693 casi confermati di

Virus, le nuove emergenze sanitarie: dengue, aviaria e resistenza agli antibiotici - Bologna, 29 marzo 2025 – Dengue, influenza aviaria, resistenza agli antibiotici, ma anche infezioni respiratorie e sessualmente trasmesse sono le emergenze di fronte alle quali il sistema sanitario italiano si troverà di fronte in un futuro molto prossimo, in alcuni casi già presente. Tumore al colon retto, pochi screening: “Ma è tra i più frequenti” La Dengue Tra i virus emergenti e ri-emergenti in grado di causare malattia nell’uomo il virus Dengue è uno tra i più insidiosi. 🔗ilrestodelcarlino.it

