50 anni da eterno ragazzo | ecco i segreti della bellezza dell' ex calciatore oggi imprenditore anche nella bellezza

Il 2 maggio David Beckham compie 50 anni, da eterno sex symbol: fisico ultra tonico, pelle luminosa, ciuffo ribelle, l'ex calciatore inglese sembra aver trovato la formula dell'eterna giovinezza. Ma non è solo merito di un ottimo patrimonio genetico. Disciplina, rituali benessere, dieta healthy e cura quotidiana del suo aspetto fisico sono dei must per il marito di Victoria Beckham. ecco, allora, tutti i segreti beauty & wellness del suo fascino senza età. David Beckham nudo sotto la doccia: a 49 anni è ancora un "Boss" del sex appeal X I segreti beauty di David Beckham, splendido 50enne anche dopo l'addio ai campi da calcio, David Beckham non ha mai smesso di allenarsi.

