43esima edizione del Torneo Pino Bottacin | che festa per 2mila piccoli rugbisti

2mila piccoli rugbisti hanno animato il centro "Memo Geremia", casa del Petrarca Rugby, in occasione della 43esima edizione del "Torneo Pino Bottacin", uno dei più importanti tornei di minirugby in Italia. Il Torneo è intitolato alla figura di Giuseppe "Pino" Bottacin, mediano di mischia.

43esima edizione del “Torneo Pino Bottacin”: che festa per 2mila piccoli rugbisti - L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 32 società provenienti da nove regioni italiane, per un totale di oltre 100 squadre, 1800 atleti. Il trofeo “Bottacin” al Petrarca per i migliori piazzame ... 🔗padovaoggi.it

