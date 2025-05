4 storie di startup italiane a caccia di fortuna in Francia

Wired.it - 4 storie di startup italiane a caccia di fortuna in Francia Fanno parte della delegazione di 50 imprese innovative portate da Smau a Parigi per trovare partner e investitori. Tappe anche a Londra e Stoccolma 🔗 Wired.it

Liliana Resinovich, la rivelazione di Claudio Sterpin a “Storie Italiane” - News Tv. Liliana Resinovich “Storie Italiane”. Il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1 è tornato sul caso che a lungo ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitando grande curiosità, oltre che stupore e sdegno. La padrona di casa, insieme al suo inviato, ha intervistato Claudio Sterpin, che si è lasciato andare ad una rivelazione sul caso. (Continua…) Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, la scoperta su Liliana Resinovich: l’ultimo messaggio mandato su Whatsapp spezza il cuore Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, Claudio Sterpin torna sul caso Liliana Resinovich: le ... 🔗tvzap.it

“Storie Italiane”, Eleonora Daniele costretta ad interrompere la diretta: il motivo - News tv. “Storie Italiane”, Eleonora Daniele costretta ad interrompere la messa in onda: che succede – Lo spettatore medio sarà saltato sulla sedia. Eleonora Daniele ha infatti salutato il pubblico di Storie Italiane molto prima del previsto. La conduttrice si stava occupando della violenza di genere, tra i temi che lei è solita affrontare con determinazione e tenacia, quando ha annunciato la chiusura anticipata della trasmissione. 🔗tvzap.it

Eleonora Giorgi, la rivelazione dell’ex compagno Andrea De Carlo a “Storie italiane” - News Tv. La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Sono tanti i vip che hanno omaggiato l’attrice con un ricordo sui social o nei talk show televisivi. Uno di questi, è stato lo scrittore Andrea De Carlo, ultimo grande amore di Eleonora Giorgi. Cos’ha detto l’uomo ospite di Storie italiane? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Javier convocato in confessionale: cos’è successo con Lorenzo (VIDEO) Leggi anche: “Grande Fratello”, bordata di Helena contro Lorenzo: “In finale solo per strategia” Andrea De Carlo, il ... 🔗tvzap.it

