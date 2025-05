30 vini freschi per un brindisi di primavera

vini per salutare la primavera! Una bella giornata di sole in vacanza, o una tiepida serata di primavera chiamano alla celebrazione con un buon bicchiere fresco e profumato. L'Italia è ricca di diversità climatica, territoriale e grande arte vinicola tanto da produrre una grandissima varietà di vini deliziosi, in grado di accontentare tutti i palati. Qui ne abbiamo scelti 20 tra novità e grandi ritorni, per alzare i calici insieme alla più conviviale delle stagioni. Leggi anche › vinitaly 2025. al tempo dei dazi. E se le Donne del Vino avessero una marcia in più? Cresce l'amore per i vini bianchi e rosatiIl vinitaly come ogni anno mette in evidenza le principali tendenze dal mondo del vino.

Capitale italiana della cultura 2027: oggi la scelta, in lizza tre pugliesi Alberobello, Brindisi e Gallipoli DIRETTA DALLE 11,30 - Oggi al ministero della Cultura la scelta. Fra le dieci finaliste viene nominata dal ministro Alessandro Giuli la capitale italiana della cultura per il 2027. Tre candidate sono pugliesi: in ordine alfabetico Alberobello, Brindisi e Gallipoli. Stralcio del comunicato diffuso dal ministero della Cultura: L’annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà, alle ore 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate. 🔗noinotizie.it

Vini costieri italiani riuniti a Lucca il 30 e 31 marzo - Rassegna al Real Collegio di Lucca il 30 e il 31 marzo per far conoscere i “Vini delle Coste“. I protagonisti saranno anzitutto i vini delle Colline Lucchesi, Colline Pisane, Montecarlo e Candia, espressioni delle province di Lucca, Pisa e Massa ma anche quelli provenienti da altre regioni d’Italia che condividono il sole e il profumo del mare. I “vini delle coste“ sono ancora tutti da scoprire, spiegano i promotori, sono "vini dove l’influenza del mare conferisce sapidità e carattere e dove la ricchezza di varietà consente di trovare mille espressioni". 🔗lanazione.it

Tenute Lu Spada al Vinitaly: i vini biologici di Brindisi a Verona - BRINDISI - Tenute Lu Spada parteciperà alla 57esima edizione di Vinitaly, il più importante salone internazionale del vino e dei distillati, che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. L’azienda sarà presente nel Padiglione 11 – Stand B1-3, all’interno dello spazio dedicato alla Regione Puglia... 🔗brindisireport.it

