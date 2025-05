25 aprile striscione antifascista ad Ascoli governo | “Nessuno lo ha rimosso o ha identificato la fornaia”

governo della vicenda della fornaia antifascista di Ascoli Piceno, che ha subito due controlli dalla polizia per aver esposto uno striscione per il 25 aprile. 🔗 Il M5s con un'interpellanza alla Camera ha chiesto conto aldella vicenda della fornaiadiPiceno, che ha subito due controlli dalla polizia per aver esposto unoper il 25. 🔗 Fanpage.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

Identificata dalla polizia (due volte) per uno striscione antifascista, ciclone sul 25 Aprile ad Ascoli: «Il ministro chiarisca» - ASCOLI ?25 Aprile, buono come il pane, bello come l?antifascismo?: è bastato questo ?lenzuolo? vergato di rosso, apparso sulla facciata di Palazzo Roiati, nella... 🔗corriereadriatico.it

A Lissone no allo striscione dell'Anpi per il 25 aprile, la sindaca: "Non creiamo disparità" - In diversi comuni brianzoli, le amministrazioni comunali hanno vietato di esporre striscioni commemorativi per il 25 Aprile. A Lissone è stato negato all'Anpi per non "creare disparità".

