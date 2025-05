1vs1 - RisiGOAL pazzesco | si decide tutto all'ultima chiamata

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani - Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. 🔗lanazione.it

Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen - La Lazio vince 1-0 a Bergamo lo scontro diretto per l’Europa contro l’Atalanta nel match valido per la 31/a giornata di Serie A. Terza sconfitta di fila per la Dea Dopo un primo tempo senza emozioni, decisiva la rete di Isaksen al 9? della ripresa su sponda di Dele-Bashiru. La Dea, in profonda crisi, incassa così la terza sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 58 punti, ormai risucchiata nella lotta per le coppe, mentre i biancocelesti salgono a quota 55, momentaneamente a meno uno dal Bologna quarto in classifica. 🔗lapresse.it

L’Inter Primavera sbanca Cremona. Decide De Pieri - Dopo una settimana complicata, l’Inter Primavera torna a sorridere. La squadra di Andrea Zanchetta reagisce con carattere e maturità, imponendosi in trasferta contro la Cremonese nonostante le assenze pesanti di Alexiou (infortunato), Berenbruch, Aidoo e Cocchi, tutti aggregati alla prima squadra di Simone Inzaghi. Decisivo il rigore trasformato con freddezza da Giacomo De Pieri, che apre le danze e basta per blindare i tre punti. 🔗ilnerazzurro.it

