18 anni dalla Partita Perfetta Milan e Man United sono il riflesso di sé stessi

sono passati 18 anni dalla "Partita Perfetta" tra Milan e Manchester United. Oggi, i due club vivono situazioni molto simili

Milan-United 3-0: la “partita perfetta” compie 13 anni - Il 3-0 con cui i rossoneri di Carlo Ancelotti eliminarono il Manchester United dalla Champions League in semifinale resta iconicamente definita come la “partita perfetta”. 🔗gazzetta.it