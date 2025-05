17 ANNI E RIVALE DI YAMAL! MILAN SU DI LUI | Ultime Mercato

ANNI ed è RIVALE di Lamine YAMAL: e il MILAN lo segue da molto vicino. Di chi stiamo parlando? Ve lo rivela il nostro Stefano Bressi 🔗 Pianetamilan.it - 17 ANNI E RIVALE DI YAMAL! MILAN SU DI LUI | Ultime Mercato Ha 17ed èdi Lamine: e illo segue da molto vicino. Di chi stiamo parlando? Ve lo rivela il nostro Stefano Bressi 🔗 Pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Cosa avevano fatto Messi e Ronaldo a 17 anni: Lamine Yamal ha già raggiunto le 100 presenze - Premessa fondamentale: all’età di 17 anni Pelè vinse da trascinatore il Mondiale con la maglia della nazionale brasiliana, realizzando tre gol in semifinale con la Francia e una doppietta in finale contro i padroni di casa della Svezia. Se Lamine Yamal dovesse riuscire nell’impresa di vincere la Champions League prima della maggiore età, però, realizzerebbe qualcosa di unico nel calcio contemporaneo. 🔗sportface.it

La storia dietro la foto di Yamal in braccio a Messi, 17 anni prima delle magie con l’Inter e della nomina a suo erede - “Con Lamine tutto è possibile”. La Spagna celebra Yamal, il fenomeno che a 17 anni ha trascinato il Barcellona contro l’Inter nella semifinale-show di Champions League, terminata 3 a 3. Il baby-fuoriclasse ha “impressionato il mondo”, scrive Sport. L’altro quotidiano AS titola: “Meraviglioso, le magie di Lamine nella sua partita n. 100 in blaugrana”. Con l’Inter, Yamal ha sprigionato tutto il suo potenziale, dimostrando di essere oggi un giocatore unico al mondo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Yamal, contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona: il confronto a 17 anni con Messi e CR7 - Lamine Yamal toccherà quota 100 presenze con il Barcellona nella sfida all’Inter: il confronto a 17 anni con Messi e Cristiano Ronaldo Yamal, contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona: il confronto a 17 anni con Messi e CR7 (LaPresse) – SerieANews.comCi auguriamo non si tratti di una meteora, che non chiuda la carriera con rimpianti e rimorsi come è stato per Neymar. Il brasiliano aveva sconvolto tutti con il suo talento, era stato accostato a Messi e Cristiano Ronaldo, ma la seconda parte della sua carriera non ha mantenuto le aspettative. 🔗serieanews.com

Approfondimenti da altre fonti

17 ANNI E RIVALE DI YAMAL! MILAN SU DI LUI | Ultime Mercato; Lamine Yamal, serata da Messi 18 anni dopo la storica foto in braccio a Leo; Subito Pallone d'Oro per Yamal? Ci sarebbe un solo rivale; Yamal esclusivo: “Che gioia il Golden Boy. Juve top club, ho visto Yildiz e…”. 🔗Cosa riportano altre fonti

La storia dietro la foto di Yamal in braccio a Messi, 17 anni prima delle magie con l’Inter e della nomina a suo erede - “Con Lamine tutto è possibile”. La Spagna celebra Yamal, il fenomeno che a 17 anni ha trascinato il Barcellona contro l’ Inter nella semifinale-show di Champions League, terminata 3 a 3. Il baby-fuori ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Leo Messi a 17 anni non era Lamine Yamal: i numeri del nuovo fenomeno del calcio mondiale - Nel giorno del 20esimo compleanno del primo gol di Messi col Barcellona quello con Yamal è un confronto che non si dovrebbe fare, ma che tutti in queste ore stiamo facendo. Colpa, si fa per dire, dell ... 🔗sport.sky.it

Nessun calciatore ha mai fatto ciò che sta facendo Yamal a 17 anni, neanche Messi, Ronaldo, Maradona o Pelé - In occasione della gara tra il Barcellona e l’Inter, andata della semifinale di Champions League 2024/25, Lamine Yamal ha celebrato le sue 100 partite con la maglia blaugrana. Non ci sarebbe nulla di ... 🔗informazione.it