16enne in condizioni gravissime dopo un incidente in quad con il padre

condizioni gravissime dopo un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Montalto Pavese, in provincia di Pavia. La giovane era alla guida di un quad quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata lungo una strada provinciale dell'Oltrepò Pavese, intorno alle 18.30.Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe battuto la testa violentemente nel momento del ribaltamento. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che l'hanno soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale.Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Non è ancora noto se la sedicenne indossasse il casco al momento dell'incidente, né se ci fossero altri mezzi coinvolti.

