14enne precipita da finestra davanti agli occhi della madre | cosa succede

precipitata dalla finestra al terzo piano dell’abitazione in cui viveva con i genitori.Secondo le prime ricostruzioni, la madre della ragazza ha assistito all’istante in cui la figlia si è lanciata nel vuoto. Immediato l’intervento del personale del 118, che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. I fatti sono accaduti a Massafra, in provincia di Taranto.Il pubblico ministero di turno ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del drammatico episodio. L’attività investigativa è stata affidata ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e valutando ogni possibile ipotesi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.L'articolo 14enne precipita da finestra davanti agli occhi della madre: cosa succede proviene da The Social Post. 🔗 Thesocialpost.it - 14enne precipita da finestra davanti agli occhi della madre: cosa succede Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita dopo essereta dallaal terzo piano dell’abitazione in cui viveva con i genitori.Secondo le prime ricostruzioni, laragazza ha assistito all’istante in cui la figlia si è lanciata nel vuoto. Immediato l’intervento del personale del 118, che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. I fatti sono accaduti a Massafra, in provincia di Taranto.Il pubblico ministero di turno ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del drammatico episodio. L’attività investigativa è stata affidata ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e valutando ogni possibile ipotesi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.L'articolodaproviene da The Social Post. 🔗 Thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Lago d’Iseo, una donna precipita in un dirupo e muore davanti agli occhi del marito - La vittima aveva 47 anni. L’incidente durante un’escursione sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia 🔗repubblica.it

Precipita da una finestra a scuola, 19enne ricoverato in ospedale: s’indaga per istigazione al suicidio - La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso del 19enne che pochi giorni fa, venerdì 28 febbraio, è precipitato da una finestra della sua scuola a Prato. L'ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio. Acquisiti video ripresi durante i soccorsi, nei quali una persona avrebbe rivolto insulti al ragazzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Salta per gioco sul lucernario, la cupola si rompe e lui precipita per 15 metri: ?Simone D'Arrigo muore a 16 anni davanti agli amici - Salta sul lucernario del centro commerciale, ma improvvisamente si rompe e cade: ferito gravemente dopo un volo di circa 15 metri, muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima... 🔗leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, adolescente 12enne precipita dalla finestra di casa e muore: la caduta dal decimo piano; Dramma a scuola, studente precipita dalla finestra della sua aula: è in codice rosso; Napoli, studente 16enne cade da finestra a scuola a Torre del greco: è grave; Roma Collatino, aperta inchiesta per istigazione al suicidio per la morte del 12enne precipitato dal 10° piano. Sequestrato il cellulare di Valerio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massafra, quattordicenne si toglie la vita lanciandosi dalla finestra. Aperta un’inchiesta - Massafra, 14enne precipita dal terzo piano e muore. Inutile la corsa in ospedale. Indagini in corso, la madre avrebbe assistito alla scena. Aperta un’inchiesta. 🔗informatissimo.net