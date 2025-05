100 anni di Petti a Tuttofood 2025

Petti tornano protagonisti alla decima edizione di Tuttofood 2025, la Fiera globale del settore agroalimentare, con i loro prodotti più amati e un ricco programma di show-cooking aperti al pubblico. Un’edizione speciale, che coincide con un traguardo importante per l’azienda: i 100 anni di storia Petti, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità, con una visione da sempre orientata all’innovazione e alla valorizzazione della materia prima. Per celebrare il suo secolo di storia, Italian Food accoglierà i visitatori della Fiera presso il suo spazio espositivo localizzato allo stand K13 del Padiglione 4: uno spazio pensato per raccontare il suo percorso fatto di tradizione familiare, innovazione e passione per la materia prima, di cui la linea premium di conserve di pomodoro Petti, lanciata nel 2013, è divenuta nel tempo un’importante e rappresentativa testimonianza. 🔗 Liberoquotidiano.it - 100 anni di Petti a Tuttofood 2025 Dal 5 all’8 maggio Italian Food S.p.A. e il marchiotornano protagonisti alla decima edizione di, la Fiera globale del settore agroalimentare, con i loro prodotti più amati e un ricco programma di show-cooking aperti al pubblico. Un’edizione speciale, che coincide con un traguardo importante per l’azienda: i 100di storia, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità, con una visione da sempre orientata all’innovazione e alla valorizzazione della materia prima. Per celebrare il suo secolo di storia, Italian Food accoglierà i visitatori della Fiera presso il suo spazio espositivo localizzato allo stand K13 del Padiglione 4: uno spazio pensato per raccontare il suo percorso fatto di tradizione familiare, innovazione e passione per la materia prima, di cui la linea premium di conserve di pomodoro, lanciata nel 2013, è divenuta nel tempo un’importante e rappresentativa testimonianza. 🔗 Liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cento anni di Petti a Tuttofood 2025 - Dal 5 all'8 maggio Italian Food S.p.A. e il marchio Petti tornano protagonisti alla decima edizione di Tuttofood 2025, la Fiera globale del settore agroalimentare, con i loro prodotti più amati e un ricco programma di show-cooking aperti al pubblico. Un'edizione speciale, che coincide con un traguardo importante per l'azienda: i 100 anni di storia Petti, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità, con una visione da sempre orientata all'innovazione e alla valorizzazione della materia prima. 🔗iltempo.it

Grande festa ad Ottati per i 100 anni di nonna Maria Doddato - Grande festa nel piccolo comune di Ottati, dove si festeggiano i 100 anni della signora Maria Doddato. Per l’occasione sono giunti a farle gli auguri il sindaco Elio Guadagno e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che sui social scrive: “La signora Maria è testimone vivente di un secolo di... 🔗salernotoday.it

Il Mose di Venezia ha evitato danni per 2,6 miliardi di euro con 100 alzate in 5 anni - Il Mose di Venezia ha completato il centesimo sollevamento, consolidandosi come un’infrastruttura cruciale per la difesa della città contro l’acqua alta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha riferito che, in cinque anni, il sistema ha prevenuto danni per un valore superiore a 2,6 miliardi di euro. Come funziona il Mose Il sollevamento di ieri mattina, il centesimo dal 3 ottobre 2020, è stata in realtà un’attività modesta, rispetto ai giorni da leone del sistema idraulico. 🔗quifinanza.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

100 anni di Petti a Tuttofood 2025 | .it; Italian Food S.p.A. e il brand Petti tornano protagonisti a TuttoFood 2025; Petti: 100 anni di pomodoro toscano di qualità; Petti a Tuttofood 2025: un secolo di eccellenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cento anni di Petti a Tuttofood 2025 - Dal 5 all’8 maggio Italian Food S.p.A. e il marchio Petti tornano protagonisti alla decima edizione di Tuttofood 2025 , la Fiera globale ... 🔗iltempo.it

Petti a Tuttofood 2025: un secolo di eccellenza - TUTTOFOOD - Italian Food S.p.A. e il brand Petti parteciperanno ... L'evento rappresenta un'occasione speciale per celebrare i 100 anni di storia di Petti, azienda che dal 1925 si distingue come ... 🔗horecanews.it

Loacker a TUTTOFOOD 2025 – 100 anni di successi! - Loacker a TUTTOFOOD 2025 - 100 anni di successi! - Loacker esporta in oltre 110 Paesi, nel 2024 l’azienda ha fatturato 459,4 milioni di euro ... 🔗newsfood.com