1 maggio | Patagarri è macabro un mondo in cui i bimbi vengono uccisi

macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita". Così i Patagarri, nelle storie sul proprio account Instagram, dopo aver gridato ieri dal Palco del Concertone del Primo maggio a Roma 'Palestina libera' sulle note di una canzone della tradizione ebraica, hanno risposto all'attacco ricevuto dalla Comunità ebraica.

I Patagarri al concerto del primo maggio: "Palestina libera". La comunità ebraica: "Macabro, siamo attoniti" - Indignazione della comunità ebraica per l'esibizione dei Patagarri al concertone del primo maggio a Roma. La band di quattro giovani milanesi ha cantato "Free Paletsinje, Palestina libera!", usando le note di "Haga Nagila", un brano della tradizione ebraica ispirato a una melodia popolare ucraina... 🔗europa.today.it

“Palestina libera” al Concertone del Primo maggio, i Patagarri: “Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi” - Hanno cantato Palestina libera sulle note di una canzone ebraica. Ed è scoppiato il “caso Patagarri” al Concertone del Primo maggio. Sei giovani, i Patagarri hanno conquistato il pubblico di Roma. “Vogliamo una birra, lasciateci andare”, dicono sorridendo mentre firmano autografi. Un gruppo uscito da X-Factor e che è arrivato su uno dei palchi più importanti in Italia. “È stato un grande onore, un’adrenalina incredibile, avremmo suonato per altre ore”, hanno esordito così i giovani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dalla musica di strada al palco del Primo maggio, chi sono i Patagarri - (Adnkronos) – Dalla gavetta come artisti di strada, suonando tra i mercatini rionali e i locali milanesi, passando per X Factor, fino al palco romano del Concerto del Primo maggio. Questa, in sintesi, la storia artistica dei 'Patagarri' – l'originale band composta da Francesco Parazzoli (voce e tromba), Nicholas Guandalin (basso), Jacopo Protti e Daniele […] L'articolo Dalla musica di strada al palco del Primo maggio, chi sono i Patagarri proviene da Webmagazine24. 🔗.com

