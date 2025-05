1 maggio i giovani conquistano piazza del Popolo

"Piazza della partecipazione", era questo lo slogan scelto dalla Cils di Latina che, in occasione del 1 maggio, ha organizzato il concerto delle giovani promesse della musica italiana. Oltre 100 artisti provenienti da tutta Italia hanno infiammato il palco allestito in piazza del Popolo.

Irpinia Corre torna il 4 maggio: attesa per Ghemon e tanti giovani in gara - Tempo di lettura: 2 minutiGrande attesa per il ritorno di “Irpinia Corre“, in programma il prossimo 4 maggio. L’evento, che ha fatto la storia sportiva della provincia irpina, riprende il suo cammino con l’obiettivo di rilanciare l’atletica leggera nel territorio e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. “Raccogliamo l’eredità di un impegno importante – spiega GianniSolimene presidente Irpinia Corre – riproponendo una manifestazione che unisce la nostra comunità e tutta la Regione Campania” Ospite d’eccezione sarà Ghemon, artista poliedrico che per la prima volta parteciperà a una ... 🔗anteprima24.it

L’altra faccia del 1° Maggio: il diritto al lavoro negato ai giovani con disabilità - Mentre l’Italia celebra il Primo Maggio, FISH denuncia ancora una volta la negazione sistematica del diritto al lavoro per migliaia di persone con disabilità. Un diritto costituzionalmente garantito, ma troppo spesso disatteso nei fatti, soprattutto per molte persone con disabilità, per le quali la distanza tra i principi e la realtà è immane. I dati più recenti del rapporto CNEL sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità raccontano una situazione drammatica. 🔗ildenaro.it

Assemblea nazionale Anci Giovani a Palermo: appuntamento a maggio - "Con orgoglio annuncio ufficialmente che «XIV Assemblea Nazionale ANCI Giovani» si terrà 16 e 17 Maggio 2025 a Palermo". Lo dice Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi. "Voglio ringraziare il coordinamento nazionale ANCI Giovani e Anci per avere accettato la mia richiesta di svolgere questa... 🔗palermotoday.it

Primo Maggio: “Il lavoro è dignità”, ma vale anche per i giovani? - Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, una parte fondamentale della società resta spesso sullo sfondo: i giovani. 🔗newsicilia.it

Fivizzanese e Carrarese Giovani conquistano la Prima Categoria, spareggi per Monzone e San Vitale - alla quale auguriamo i migliori successi futuri come ai cugini della Carrarese Giovani che attraverso la Coppa Toscana sono saliti in Prima. Siamo infinitamente orgogliosi del cammino percorso, non ... 🔗sport.quotidiano.net