Zucconi e Giannini Inaccettabile morire di lavoro

Zucconi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, e Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, si uniscono in un messaggio congiunto per celebrare il valore del lavoro, ma anche per denunciare con forza una delle piaghe più dolorose e persistenti del nostro Paese: le morti sul lavoro, tristemente note come ‘morti bianche’.“Non possiamo più accettare che in un Paese civile si continui a morire di lavoro – dice Zucconi – Ogni vittima è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi. Solo negli ultimi due giorni abbiamo avuto un incidente mortale alle Cave di Carrara e altri due gravi episodi in provincia di Lucca, uno dei quali ha coinvolto tre operai in un cantiere a Forte dei Marmi. Il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta, non un’opzione, lo dice anche la nostra Costituzione. 🔗 Lanazione.it - Zucconi e Giannini ”Inaccettabile morire di lavoro“ In occasione della Festa dei Lavoratori, oggi I Maggio, l’onorevole Riccardo, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, e Michele, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, si uniscono in un messaggio congiunto per celebrare il valore del, ma anche per denunciare con forza una delle piaghe più dolorose e persistenti del nostro Paese: le morti sul, tristemente note come ‘morti bianche’.“Non possiamo più accettare che in un Paese civile si continui adi– dice– Ogni vittima è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi. Solo negli ultimi due giorni abbiamo avuto un incidente mortale alle Cave di Carrara e altri due gravi episodi in provincia di Lucca, uno dei quali ha coinvolto tre operai in un cantiere a Forte dei Marmi. Il diritto alla sicurezza nei luoghi dideve essere una priorità assoluta, non un’opzione, lo dice anche la nostra Costituzione. 🔗 Lanazione.it

