Zelina Vega svela l’emozione del ritorno di Aleister Black in WWE | Era pronto a tornare a casa

Zelina Vega è al settimo cielo dopo una notte che ha segnato la sua carriera a SmackDown. Ora, sta condividendo l'emozione di aver vissuto quel momento speciale accanto a suo marito, Aleister Black. Nell'episodio del 25 aprile di SmackDown, Vega ha conquistato il WWE Women's United States Championship, mentre Black ha fatto il suo ritorno in WWE dopo quasi quattro anni di assenza. Parlando a Busted Open Radio, Vega ha riflettuto su quella serata surreale, paragonandola a un momento cruciale del suo passato:"È stato davvero come il lieto fine di una favola", ha raccontato Vega. "L'unica altra volta in cui ho provato una sensazione così forte è stata quando Andrade ed io stavamo lasciando NXT e abbiamo concluso la storia con Aleister, per poi concludere la nostra storia con Johnny (Gargano) e Candice (LeRae), cedendo alla loro mossa finale.

