Zelensky ' l' accordo sulle terre rare è davvero equo'

Zelensky accoglie con favore in un post su Telegram l'accordo "davvero equo" firmato con Washington sulle terre rare. "Abbiamo ora il primo risultato dell'incontro in Vaticano, il che lo rende davvero storico. Attendiamo con ansia anche gli altri risultati di quel colloquio", ha detto il leader ucraino. 🔗 Quotidiano.net - Zelensky, 'l'accordo sulle terre rare è davvero equo' Il presidente ucraino Volodymyraccoglie con favore in un post su Telegram l'" firmato con Washington. "Abbiamo ora il primo risultato dell'incontro in Vaticano, il che lo rendestorico. Attendiamo con ansia anche gli altri risultati di quel colloquio", ha detto il leader ucraino. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Zelensky in Arabia Saudita: offre tregua parziale. Pronto a firmare accordo sulle terre rare. Rubio: “Promettente” - L’Ucraina sarebbe pronta a negoziare un cessate il fuoco limitato agli attacchi con droni e missili a lungo raggio, nonché alle operazioni militari nel Mar Nero. Un primo passo verso un accordo più ampio con la Russia L'articolo Ucraina, Zelensky in Arabia Saudita: offre tregua parziale. Pronto a firmare accordo sulle terre rare. Rubio: “Promettente” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Guerra Ucraina, news in diretta: Macron e Starmer lavorano al piano di pace, Zelensky: “Accordo su terre rare pronto” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo lo scontro tra Volodomyr Zelensky e Donald Trump in diretta tv e il piano di pace per l'Ucraina proposto da Starmer e Macron.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verso l’annuncio sulle terre rare: Trump e Zelensky pronti a chiudere l’accordo - L’amministrazione Trump e l’Ucraina sarebbero pronte a firmare l’accordo sui minerali, un’intesa che era stata rinviata in seguito a un difficile incontro nello Studio Ovale. A riferirlo sono fonti vicine al dossier, secondo le quali il presidente Trump avrebbe manifestato l’intenzione di annunciare l’accordo durante il suo intervento al Congresso previsto per martedì sera. Tre delle fonti interpellate hanno sottolineato che, sebbene il presidente sia determinato a portare avanti l’intesa, il documento non è ancora stato ufficialmente firmato e la situazione potrebbe subire ulteriori ... 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Kiev e Usa firmano l'accordo sulle terre rare, copre 57 minerali. Zelensky: «È davvero equo»; Accordo Ucraina-Usa, oltre a terre rare e risorse minerarie c’è una partnership reale; Media: gli Usa tornano a vendere armi all'Ucraina dopo la firma sui minerali - Zelensky: accordo minerali storico. Ratificare subito; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Accordo sulle terre rare equo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky, 'l'accordo sulle terre rare è davvero equo' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore in un post su Telegram l'accordo "davvero equo" firmato con Washington sulle terre rare. "Abbiamo ora il primo risultato dell'incontro in V ... 🔗ansa.it

Ucraina, Zelensky: l'accordo con gli Usa sulle terre rare è davvero equo - Rubio: 'Passo importante per mettere fine a questa guerra'. Mosca frena sulla pace. Droni russi su Odessa, esplosioni a Sumy (ANSA) ... 🔗ansa.it

Terre rare, firmato l'accordo Usa-Ucraina: cosa prevede, come cambia la guerra per Zelensky e la reazione di Putin - Una firma che pesa. Con l’intesa siglata a Washington il 30 aprile, gli Stati Uniti ottengono un accesso strategico alle ricchezze del sottosuolo ucraino. Kiev, in cambio, ... 🔗msn.com