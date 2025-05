Zanchetta Inter il tecnico della Primavera vicino ad un club di Serie C? I dettagli

Zanchetta Inter, il tecnico della Primavera vicino ad un club di Serie C? I dettagli sul futuro del tecnico nerazzurro

Andrea Zanchetta potrebbe presto lasciare la guida della Primavera dell'Inter per intraprendere una nuova avventura alla guida di una prima squadra. Secondo quanto riportato da Tuttoc.com, il Novara, attualmente in Serie C, avrebbe inserito il suo nome tra i possibili candidati per la panchina, in vista della probabile separazione con l'attuale tecnico Giacomo Gattuso.

Zanchetta, 50 anni, è alla guida della Primavera nerazzurra dalla stagione 2024-25, dopo aver allenato con successo le formazioni Under 17 e Under 18 del club. Sotto la sua direzione, l'Inter U19 ha ottenuto risultati significativi. Il suo possibile approdo al Novara rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera da allenatore, segnando il debutto alla guida di una prima squadra professionistica.

