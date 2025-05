YouTube testa una funzione per oscurare le miniature con contenuti per adulti

YouTube testa una funzione che che sfoca automaticamente le miniature dei video che potrebbero contenere contenuti sessualmente esplicitiL'articolo YouTube testa una funzione per oscurare le miniature con contenuti per adulti proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - YouTube testa una funzione per oscurare le miniature con contenuti per adulti unache che sfoca automaticamente ledei video che potrebbero conteneresessualmente esplicitiL'articolounaperleconperproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

YouTube testa nuovo sistema per consigliare video agli utenti - Google sta testando alcune nuove funzioni legate a YouTube Premium con il chiaro intento di ottimizzare il sistema che consiglia nuovi contenuti agli utenti. Nello specifico, si parla di un ... 🔗msn.com