Your Turn sbarca da Douglas | cosa sappiamo sul nuovo profumo di Billie Eilish

Era già stato annunciato lo scorso febbraio "Your Turn", la nuova fragranza di Billie Eilish. Ora Douglas, colosso tedesco di distribuzione di prodotti beauty, ha accolto nei suoi spazi il nuovo profumo della cantante, tra le più ascoltate al mondo. Che non si è fermata alla musica: si tratta del quarto lancio del brand (dopo Eilish, Eilish No. 2 e la limited edition Eilish No. 3). E dalla sua nascita nel 2021 ha registrato grandi traguardi di vendita.

Your Turn, il nuovo profumo di Bilie Eilish, sbarca da Douglas

Sbarca dunque ufficialmente in Europa la fragranza, disponibile sia negli store fisici, sia ovviamente online. Si definisce una fragranza "moderna e sensuale": in apertura note agrumate di scorza di bergamotto, cardamomo e zenzero. Nelle note di cuore invece un mix raffinato di pesca vellutata, gelsomino notturno e acqua di cocco.

Billie Eilish lancia in eslcusiva da Douglas la nuova fragranza Your Turn - Billie Eilish Fragrances annuncia il lancio di Your Turn, rafforzando la propria presenza nell’universo dei profumi in partnership con l’insegna tedesca Douglas. 🔗it.fashionnetwork.com