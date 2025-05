You il finale | Joe Goldberg ha avuto quello che si meritava?

È arrivato a conclusione uno dei guilty pleasure di Netflix. Vediamo se una delle serie più sorprendenti dello streaming si è chiusa degnamente. Occhio agli spoiler. Per noi è sempre stato "molto più di un guilty pleasure", lo avevamo già detto su queste pagine, soprattutto dopo la sorprendente quarta stagione. Forse sarebbe stato meglio si fosse conclusa così la serie Netflix You, salvata dal colosso dello streaming dopo la cancellazione da parte di Lifetime alla prima stagione e tratta dai romanzi omonimi di Caroline Kepnes, da cui i creatori Sera Gamble e Greg Berlanti si sono presto affrancati. C'era grande attesa intorno a questa chiusura grazie anche al ritorno di - praticamente - tutte le donne della vita del protagonista, uno stalker e serial killer mascherato .

