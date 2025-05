Yemen le sfide di una guerra che nessuno ha il coraggio di chiamare guerra

Nella sera tra il 29 e il 30 aprile il Regno Unito si è unito alla seconda fase di bombardamenti sullo Yemen inaugurata il 15 marzo 2025 con il varo dell'operazione Rough Rider da parte della United States Air Force. Gli attacchi sugli Houthi iniziano a essere decisamente estesi, tanto che prima dell'appoggio ufficiale di Londra a Washington gli Stati Uniti in 40 giorni avevano già compiuto 800 missioni contro di loro, un numero quasi pari alle 931 ufficialmente condotte tra il gennaio 2024, quando Joe Biden e il premier britannico Rishi Sunak vararono l'operazione Poseidon Archer, e il 17 gennaio 2025, data dell'ultimo raid della prima fase.I nuovi attacchi sono ben più pervasivi di quelli condotti in risposta alle mosse degli Houthi per interdire il traffico marittimo nel Mar Rosso dopo l'inizio della guerra israeliana a Gaza.

