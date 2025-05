Yemen gli Houthi rivendicano l’abbattimento di un F-18 americano | Londra e Washington intensificano i raid aerei

Houthi nello Yemen ha registrato un nuovo picco. I ribelli sciiti, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia F-18 della Marina degli Stati Uniti durante un’operazione contro la portaerei USS Harry S. Truman, attiva nella regione. L’annuncio, diffuso attraverso i canali mediatici degli Houthi, arriva a meno di 24 ore da una precedente azione che, a loro dire, avrebbe costretto la portaerei americana a spostarsi verso l’estremo nord del Mar Rosso, nei pressi del Canale di Suez. “L’operazione benedetta ha portato all’abbattimento di un caccia F-18?, si legge nella comunicazione del gruppo, anche se al momento non vi sono conferme da parte del Pentagono.Nel frattempo, il Regno Unito ha annunciato di aver partecipato a un raid aereo congiunto con gli Stati Uniti contro un impianto per la produzione di droni Houthi nello Yemen, situato a circa 25 chilometri a sud della capitale Sana’a. 🔗 Ilfogliettone.it - Yemen, gli Houthi rivendicano l’abbattimento di un F-18 americano: Londra e Washington intensificano i raid aerei Nel cuore della crisi del Mar Rosso, la tensione tra le forze occidentali e i ribellinelloha registrato un nuovo picco. I ribelli sciiti, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia F-18 della Marina degli Stati Uniti durante un’operazione contro la portUSS Harry S. Truman, attiva nella regione. L’annuncio, diffuso attraverso i canali mediatici degli, arriva a meno di 24 ore da una precedente azione che, a loro dire, avrebbe costretto la portamericana a spostarsi verso l’estremo nord del Mar Rosso, nei pressi del Canale di Suez. “L’operazione benedetta ha portato aldi un caccia F-18?, si legge nella comunicazione del gruppo, anche se al momento non vi sono conferme da parte del Pentagono.Nel frattempo, il Regno Unito ha annunciato di aver partecipato a unaereo congiunto con gli Stati Uniti contro un impianto per la produzione di droninello, situato a circa 25 chilometri a sud della capitale Sana’a. 🔗 Ilfogliettone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Yemen, gli Houthi rivendicano attacchi contro due portaerei Usa - Roma, 18 apr. (askanews) - Il gruppo yemenita Houthi ha rivendicato attacchi contro le portaerei americane Harry Truman e Carl Vinson e l'abbattimento di un drone MQ-9, all'indomani dei raid statunitensi nel porto petrolifero di Ras Issa, costati la vita a decine di persone, uno degli attacchi americani più letali nel Paese da oltre un anno. "Le forze armate continuano a contrastare in modo efficace e responsabile l'aggressione statunitense contro il nostro Paese. 🔗quotidiano.net

Yemen, i ribelli Houthi rivendicano secondo attacco alla portaerei americana - I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran hanno rivendicato la responsabilità di un secondo attacco con 18 missili balistici e da crociera, insieme a droni, contro la portaerei USS Harry S Truman e le navi da guerra che la accompagnano, nel Mar Rosso settentrionale, definendolo una rappresaglia per i raid degli Stati Uniti. Il portavoce militare degli Houthi, il generale di brigata Yahya Saree, ha dichiarato che l’attacco è una risposta a più di 47 attacchi aerei statunitensi, ordinati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulle aree controllate dai ribelli nello Yemen, tra ... 🔗lapresse.it

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA - Diretta live della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza oggi, martedì 18 marzo Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 18 marzo 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9:30 – Gaza: oltre 300 morti nei raid aerei di Israele – Almeno 326 persone, in gran parte donne e minori, sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito dei nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf), che ha rotto così la tregua in corso dal 19 ... 🔗tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa; Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa; Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Allarme Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Mar Rosso, Houthi rivendicano abbattimento di un caccia F-18 Usa; Yemen: nuovi raid Usa su Hodeidah, Saada e Marib, gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un drone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Yemen, gli Houthi rivendicano attacchi contro due portaerei Usa - Il gruppo yemenita Houthi ha rivendicato attacchi contro le portaerei americane Harry Truman e Carl Vinson e l'abbattimento di ... Hanno ribadito anche che lo Yemen "non rinuncerà a continuare ... 🔗ilmessaggero.it

Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 573. Da mercoledì mattina sono in corso incendi giganteschi sulle colline di Gerusalemme ch ... 🔗msn.com

Yemen, gli Houthi rivendicano attacchi contro due portaerei Usa - Roma, 18 apr. (askanews) - Il gruppo yemenita Houthi ha rivendicato attacchi contro le portaerei americane Harry Truman e Carl Vinson e l'abbattimento di un drone ... Hanno ribadito anche che lo Yemen ... 🔗today.it