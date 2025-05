Yamal in forma scintillante mentre Thuram e Raphinha fanno la storia in semifinale mozzafiato

Yamal ha rubato lo spettacolo e Marcus Thuram ha fatto la storia della competizione mentre Barcellona e Inter Milan hanno giocato un pareggio per 3-3 affascinanti nella semifinale della Champions League.Raphinha ha aggiunto peso alla sua Ballon d'Or Credentials mentre eclissò il record di Lionel Messi per la maggior parte dei contributi per i gol nella competizione d'Elite Club europea in una sola stagione per la Barca in una notte in cui quelli all'interno di Estadi Olimpic Lluis Companys hanno assistito a un'esibizione mozzafiato del calcio.Thuram, tornando di lato dopo l'infortunio, ha segnato il gol più veloce in un appuntamento per l'ultimo Four della Champions League quando ha trovato la rete con un goal sublime con il tacco retrovisore dopo soli 30 secondi per dare il comando.

Juventus Eye Lecce Nikola Krstovic mentre i rinforzi attaccanti prendono forma - 2025-04-15 15:55:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Juventus Si prevede che revisionano le loro opzioni di attacco quest’estate, con diverse potenziali partenze e giocatori sottoperformanti che potrebbero scatenare un rimpasto in anticipo. 🔗justcalcio.com

Capello avvisa: «L’Inter non è al massimo della forma, mentre il Napoli…» - di RedazioneL’ex allenatore di Juve, Milan e Roma tra le altre, Fabio Capello, ha voluto dire la sua in vista del match di sabato tra Napoli e Inter Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha voluto dire la sua in vista dello scontro diretto di sabato prossimo in campionato tra Napoli e Inter. L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma tra le altre, si è proiettato così alla gara del Maradona analizzando il momento che stanno attraversando sia la squadra di Simone Inzaghi che quella di Antonio Conte. 🔗internews24.com