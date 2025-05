Yamal il più forte al mondo? Thuram | "Per niente forse è terzo I più forti sono francesi | Mbappé e Dembelè"

Yamal nel clamoroso 3-3 fra Barcellona e Inter nell`andata delle semifinali di Champions League giocata ieri. 🔗 La prestazione offerta da Laminenel clamoroso 3-3 fra Barcellona e Inter nell`andata delle semifinali di Champions League giocata ieri. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al PalaWanny soltanto 879 spettatori per il match contro la squadra di volley più forte del mondo - Il Bisonte Firenze va vicinissimo alla clamorosa impresa di conquistare almeno un punto contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma alla fine deve inchinarsi 1-3 alle pantere, che pur prive di Zhu, Gabi e Lubian, allungano a 44 la striscia di vittorie consecutive in tutte le... 🔗europa.today.it

Bremer Juve, cosa diceva Tudor da allenatore della Lazio: «È il difensore più forte al mondo». Retroscena - di Redazione JuventusNews24Bremer Juve, Tudor alla Lazio: «È il più forte al mondo». Retroscena con Castellanos risalente alla scorsa stagione Non solo le dichiarazioni su Vlahovic ai tempi dell’Hellas Verona. Igor Tudor, prima di Lazio–Juve della passata stagione, si era rivolto così a Castellanos riferendosi a Bremer: «Guarda, di là c’è un difensore che per me è il più forte al mondo. C’è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c’è». 🔗juventusnews24.com

Andrea Giovannini: “L’Italia ha il gruppo più forte del mondo. Nel team-pursuit proveremo a battere gli USA” - Puntata dedicata soprattutto allo speed skating quella di Salotto Bianco, la trasmissione di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi sul canale YouTube di OA Sport. Tra gli ospiti non poteva mancare Andrea Giovannini, fresco vincitore dell’oro mondiale nella mass start e anche della Coppa del Mondo in questa specialità. Il trentino è vicino a diventare il pattinatore con più vittorie nella mass start: “Lo scorso anno dopo la mia settima vittoria avevo scritto a Massimiliano (Ambesi, ndr) proprio per sapere chi era il pattinatore che avesse più vittorie nella mass start ed era il coreano Lee con ... 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Yamal il più forte al mondo? Thuram: Per niente, forse è terzo. I più forti sono francesi: Mbappé e Dembelè; Inter, Inzaghi: Impresa sfiorata contro i più forti al mondo. Yamal? Non vedevo uno così da anni...; Barcellona-Inter, Inzaghi: “Grande partita contro la squadra più forte del mondo. Ora San Siro sarà una finale”; Inzaghi dopo Barcellona e Inter: «Grandissima partita!». 🔗Approfondimenti da altre fonti