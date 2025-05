Ilnapolista.it - Yamal è un fenomeno, il Barcellona da sempre si ritiene troppo forte per pensare a difendere (Corsera)

Ilieri sera contro l’Inter ha esasperato ancor di più la tattica del fuorigioco su cui Flick spinge da mesi. Di sicuro è innegabile che anche questa modalità difensiva (che poi è offensiva) abbia portato i blaugrana al primo posto della classifica in Liga e in Semifinale di Champions nuovamente dopo diverse stagioni. Ma è anche vero che per il talento offensivo che possiede, con più equilibrio e oculatezza potrebbe chiudere i match diversamente. Poi è stata brava l’Inter coi suoi tempi di gioco, il suo allargare e allungare il campo in ogni direzione. Ne parla anche ilstamane sulla propria edizione cartacea, assegnando un po’ di “presunzione” ai catalani.Ildasiperalla difesa ()Di seguito quanto si legge nell’analisi del quotidiano a firma di Calcagno:“Benvenuti nel calcio dei fenomeni, degli squadroni. 🔗 Ilnapolista.it