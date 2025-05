Yamal è così giovane che gli ex calciatori in TV chiedono | “Ma sai chi siamo?” Risposta lapidaria

A 17 anni il calciatore del Barcellona è stato protagonista indiscusso della semifinale di andata di Champions giocata contro l'Inter. Durante le interviste in televisione sta al gioco degli interlocutori che scherzano sulla sua età e gli fanno una domanda trabocchetto. 🔗 Fanpage.it

