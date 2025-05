Yamal come Maradona? La risposta è chiarissima | l’annuncio è arrivato in diretta

Yamal, che in molti paragonano già al più grandi di tutti i tempi, è arrivato il commento di Pietro Lo Monaco. Nel Barcellona c’è una stella che brilla più delle altre e si chiama Lamine Yamal. Dopo l’addio di Lionel Messi nel 2023, volato oltreoceano per accasarsi all’Inter Miami di David Beckham, i blaugrana non hanno impiegato molto tempo a sfornare una nuova promessa del calcio mondiale, che già a diciassette anni ambisce al pallone d’oro.Yamal, grazie alla tecnica sopraffina e alla velocità di esecuzione di cui è dotato, è capace di cambiare il corso di una partita con una singola giocata. Contro l’Inter, nel match valido per la semifinale d’andata di Champions League, lo spagnolo ha segnato un gol clamoroso e ha prodotto giocate degne dei più grandi della storia di questo sport, che a tratti hanno ricordato quelle di Diego Armando Maradona, il più grande di tutti. 🔗 Spazionapoli.it - “Yamal come Maradona?” La risposta è chiarissima: l’annuncio è arrivato in diretta Dopo la sfida tra Barcellona ed Inter che ha visto brillare il talento, che in molti paragonano già al più grandi di tutti i tempi, èil commento di Pietro Lo Monaco. Nel Barcellona c’è una stella che brilla più delle altre e si chiama Lamine. Dopo l’addio di Lionel Messi nel 2023, volato oltreoceano per accasarsi all’Inter Miami di David Beckham, i blaugrana non hanno impiegato molto tempo a sfornare una nuova promessa del calcio mondiale, che già a diciassette anni ambisce al pallone d’oro., grazie alla tecnica sopraffina e alla velocità di esecuzione di cui è dotato, è capace di cambiare il corso di una partita con una singola giocata. Contro l’Inter, nel match valido per la semifinale d’andata di Champions League, lo spagnolo ha segnato un gol clamoroso e ha prodotto giocate degne dei più grandi della storia di questo sport, che a tratti hanno ricordato quelle di Diego Armando, il più grande di tutti. 🔗 Spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Yamal è così giovane che gli ex calciatori in TV chiedono: “Ma sai chi siamo?”. Risposta lapidaria - A 17 anni il calciatore del Barcellona è stato protagonista indiscusso della semifinale di andata di Champions giocata contro l'Inter. Durante le interviste in televisione sta al gioco degli interlocutori che scherzano sulla sua età e gli fanno una domanda trabocchetto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stadio Maradona, verso il verdetto del Comune: ecco quando arriverà la risposta - Si attende l’esito del Comune di Napoli, svelata la data della risposta ad Aurelio De Laurentiis. Proseguono le trattative e le analisi relative al terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona ed al suo restyling. Aurelio De Laurentiis attende una decisione da parte delle autorità cittadine, che nei prossimi giorni dovranno dare una risposta al patron azzurro. “Ancora otto giorni. Poi, il 30 aprile, le indicazioni di Palazzo San Giacomo sulla possibile riapertura del terzo anello dello stadio Maradona saranno messe a disposizione di Aurelio De Laurentiis. 🔗spazionapoli.it

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc, la risposta fa infuriare i tifosi - "Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato. Quello che ci siamo detti a fine partita rimane fra di noi, dobbiamo rimanere uniti, ed essere lucidi, io per primo come allenatore, cosa cambiare per competere fin dalla prossima gara col Genoa. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Yamal come Maradona?” La risposta è chiarissima: l’annuncio è arrivato in diretta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Yamal e i paragoni con Messi e Maradona, Inzaghi dopo Barcellona-Inter: «Uno così nasce ogni 50 anni» - La stella blaugrana, 17 anni, ha incantato il mondo anche nella semifinale di andata di Champions contro i nerazzurri: rispetto alle due leggende è più alto e meno tormentato, tocca più di 100 palloni ... 🔗msn.com

Lamine Yamal, chi è la stella del Barcellona. Inzaghi: «Uno così nasce ogni 50 anni» - Non è ancora maggiorenne Lamine Yamal e già scomoda paragoni ancestrali: è come Pelè, è più forte di Maradona, ha già fatto più gare e gol ... 🔗msn.com

Yamal può diventare più forte di Messi? La risposta di Adani e Cassano - Antonio Cassano ha subito risposto con un laconico "Noooo ... è il più forte della storia anche rispetto anche a Maradona e Pelè. Yamal può diventare come Di Maria, Robben o Giggs ed è ... 🔗msn.com