Yamal a CBS | Nella gara di ritorno daremo tutto e passeremo il turno! Traversa colpita? Non ho visto Raphinha…

Yamal a CBS: «Nella gara di ritorno daremo tutto e passeremo il turno! Traversa colpita? Non ho visto Raphinha.» Le parole del giovane gioiello del BarcellonaLamine Yamal è stato intervistato ieri da CBS Sports Golazo dopo la partita tra Barcellona e Inter. Il giovane spagnolo è stato uno dei principali protagonisti dell'incontro, valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni:LE PAROLE- «Cerco di divertirmi, questo è il segreto. Gioco il mio calcio, faccio sì che la gente possa divertirsi. Triplete possibile? Sì, l'ho sempre pensato, speriamo che sia così. Vincere partite così è molto importante, Nella gara di ritorno daremo tutto e passeremo il turno. La Traversa? Non ho visto Raphinha, ho cercato di tirare»

