Xabi Alonso al Real Madrid? Il Bayer Leverkusen ha già individuato il suo successore

Xabi Alonso sempre più vicino alla panchina del Real Madrid, il Bayer Leverkusen intanto avrebbe già scelto il successore Xabi Alonso è il principale candidato per succedere ad Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, ma prima di qualsiasi trattativa ufficiale si attende l'annuncio del club spagnolo sul futuro del tecnico italiano. Secondo quanto riportato dalla . 🔗 Calcionews24.com

Xabi Alonso dice “ora non è il tempo” per discutere del futuro come capo del Real Madrid Eyer Bayer Leverkusen - 2025-04-18 22:57:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il manager di Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha scelto di eludere la speculazione riguardo a una potenziale mossa al Real Madrid, insistendo sul fatto che l’attenzione deve rimanere sul tratto finale della stagione. Secondo quanto riferito, lo spagnolo di 43 anni è tra i nomi considerati come un sostituto se Carlo Ancelotti lasciare il Bernabeu quest’estate. 🔗justcalcio.com

Real Madrid, Ancelotti ai saluti? Si scalda Xabi Alonso - Madrid, 22 aprile 2025 – Per quanto tempo Carlo Ancelotti sederà ancora sulla panchina del Real Madrid? La stagione 2024-25 si avvicina alla conclusione, e per i blancos non è stata sicuramente una delle migliori. Certo, Mbappé e compagni sono ancora in corsa per la vittoria della Liga, i quattro punti di distacco dal Barcellona non sono irrecuperabili, e poi tra soli quattro giorni ci sarà la finale di Coppa del Re proprio contro i blaugrana, che, in caso di vittoria, potrebbe addolcire la stagione, ma l'uscita contro l'Arsenal in Champions League fa ancora tanto rumore in casa Real, ... 🔗sport.quotidiano.net

Il Real Madrid ha fatto aspettare mentre il capo di Bayer Leverkusen Xabi Alonso è ancora incerto sui piani futuri - 2025-03-27 15:51:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Xabi Alonso deve ancora decidere se rimarrà l’allenatore Bayer Leverkusen per la prossima stagione. L’ex centrocampista del Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco era collegato a lavori in tutti e tre i club la scorsa estate prima di impegnarsi a rimanere al Bayarena ma, a 12 mesi, non era così chiaro quando gli è stato chiesto del suo futuro. 🔗justcalcio.com

Xabi Alonso pensa già al Real Madrid: 2 giocatori del Leverkusen nel mirino - Xabi Alonso pensa già al Real Madrid: due giocatori del Leverkusen sono nel mirino per rinforzare la squadra dei Blancos ... 🔗msn.com

Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso: panchina a Santiago Solari solo per il Mondiale per Club - Arrivano sempre più conferme sul futuro della panchina del Real Madrid e di quello che a breve dovrebbe diventare il suo ex allenatore, ... 🔗msn.com

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso verso il Real Madrid: ecco un candidato forte per sostituirlo - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso vicino al Real Madrid: c’è già un candidato forte per sostituirlo in panchina! Ecco di chi si tratta Imanol Alguacil ha recentemente ufficializzato il suo addio alla Real ... 🔗calcionews24.com