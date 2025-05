X-Files | Gillian Anderson parla del reboot di Ryan Coogler e se tornerà o meno

Files: Gillian Anderson parla del reboot di Ryan Coogler e se tornerà o menoCon Ryan Coogler pronto a tuffarsi negli incredibili misteri dell'universo di X-Files, la star della serie originale Gillian Anderson ha espresso la sua opinione sulla possibilità di partecipare al reboot in arrivo. La serie originale, incentrata su una coppia di agenti dell'FBI, è andata in onda dal 1993 al 2002 per nove stagioni e 202 episodi, prima di tornare nel 2016 con una continuazione di sei episodi. In X-Files, Anderson interpretava Dana Scully, la partner scettica di Fox Mulder, il personaggio più aperto interpretato da David Duchovny.Durante la sua apparizione al programma This Morning di ITV, Anderson ha affrontato la questione della sua partecipazione al reboot di X-Files, da tempo in fase di sviluppo, diretto da Coogler.

