X-Files Gillian Anderson non esclude un suo coinvolgimento nel reboot | Ho parlato con Ryan Coogler

Gillian Anderson, interprete di Scully, ha parlato della possibilità di un suo coinvolgimento nel reboot di X-Files in fase di sviluppo. Gillian Anderson, durante un'apparizione allo show This Morning targato ITV1, ha rivelato di aver parlato con Ryan Coogler del reboot di X-Files. I fan da tempo si chiedono se l'interprete di Scully sarà coinvolta nel progetto e l'attrice non ha escluso un ritorno del suo personaggio. Una possibile apparizione Parlando del progetto di riportare sugli schermi la serie X-Files, Gillian Anderson ha spiegato di aver parlato con Ryan Coogler: "Quello che ho detto è stato: 'Se qualcuno doveva farlo, penso che tu sia la persona perfetta e ti auguro il meglio, chiamami'". La star ha quindi aggiunto: "A un certo

“Raccontatemi le vostre fantasie sessuali anche quelle più audaci. Parlate di sesso senza vergogna né giudizio”: l’appello dell’attrice Gillian Anderson - Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili, “Want” (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia “più internazionale e ancora più audace”. “Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense nota anche per i ruoli dell’agente speciale dell’Fbi Dana Scully nella serie “X-Files”, la terapista Jean Milburn nella serie “Sex Education” e la premier inglese Margaret Thatcher nella serie “The Crown” – ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare di sesso senza vergogna né giudizio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gillian Anderson lottava con l'insicurezza dopo il casting per Eleanor Roosevelt in The First Lady - La star di X-Files e Sex Education ha raccontato il timore che ebbe quando venne scelta per interpretare la famosa attivista. Gillian Anderson ha raccontato di aver dovuto affrontare dubbi su se stessa quando è stata scelta per interpretare Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady. In una recente intervista a Marie Claire, ha sottolineato che lei e Eleanor Roosevelt non si somigliano affatto, spiegando in che modo ottenne il ruolo nella serie sulla first lady americana. 🔗movieplayer.it

Gillian Anderson, le donne e i tabù: "Voglio i vostri racconti più audaci" - Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili Want (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia "più internazionale e ancora più audace". Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense naturalizzata britannica nota per i ruoli dell’agente dell’Fbi Dana Scully nella serie X-Files, della sessuologa Jean Milburn nella serie Sex Education e della premier inglese Thatcher nella quarta stagione di The Crown – "ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare di sesso senza vergogna né giudizio; di ritrovarsi nelle ... 🔗quotidiano.net

