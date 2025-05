WWE | Liv Morgan farà parte del cast del nuovo film del regista Takashi Miike

Morgan è apparsa in un segmento di backstage nel quale ha chiesta al GM Nick Aldis (che sostituiva Adam Pearce) un periodo di pausa per poter far fronte a degli impegni a Hollywood. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sugli impegni cinematografici della campionessa di coppia.Lavorerà con il registra giapponese MiikeSecondo quanto evidenziato da “Deadline”, Liv Morgan è entrata a far parte del cast del nuovo film del regista giapponese Takashi Miike dal titolo “Bad Liutenant: Tokyo”. Si tratta di un dark crime basato sul film “Bad Liutenant” del 1992. La trama vede protagonista un corrotto poliziotto di Tokyo alla ricerca della figlia scomparsa di un politico. Proprio Liv Morgan interpreterà il ruolo della ragazza. Secondo le voci in circolazione, questo impegno sul set potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per la Superstar WWE. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan farà parte del cast del nuovo film del regista Takashi Miike Nel corso dell’ultimo episodio di Raw, Livè apparsa in un segmento di backstage nel quale ha chiesta al GM Nick Aldis (che sostituiva Adam Pearce) un periodo di pausa per poter far fronte a degli impegni a Hollywood. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sugli impegni cinematografici della campionessa di coppia.Lavorerà con il registra giapponeseSecondo quanto evidenziato da “Deadline”, Livè entrata a fardeldeldelgiapponesedal titolo “Bad Liutenant: Tokyo”. Si tratta di un dark crime basato sul“Bad Liutenant” del 1992. La trama vede protagonista un corrotto poliziotto di Tokyo alla ricerca della figlia scomparsa di un politico. Proprio Livinterpreterà il ruolo della ragazza. Secondo le voci in circolazione, questo impegno sul set potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per la Superstar WWE. 🔗 Zonawrestling.net

Cosa riportano altre fonti

WWE: Liv Morgan firma il poster ‘Liva Lisa’ dopo un momento epico a SmackDown - La fanbase di Liv Morgan in Italia ha appena vissuto un vero Rinascimento. Durante l’episodio di SmackDown Bologna, un fan ha portato la sua ammirazione per Liv a un livello superiore con un cartellone indimenticabile: un mash-up della Monna Lisa con il volto di Liv Morgan. Il gigantesco poster “Liva Lisa” è diventato virale quasi all’istante, con fan fuori dall’arena che si inginocchiavano letteralmente per adorarlo. 🔗zonawrestling.net

WWE: Liv Morgan e Raquel Rodriguez attaccano Naomi e Bianca Belair a SmackDown - L’episodio di SmackDown della scorsa notte ha visto un momento caotico, quando Naomi e Bianca Belair, si sono trovate faccia a faccia con due delle Superstar più determinate della scena: Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Sebbene l’incontro tra Naomi e Liv Morgan fosse stato programmato come uno degli highlight della serata, la situazione è rapidamente sfociata in un drammatico cambio di scena. 🔗zonawrestling.net

WWE: Grande push in vista per Liv Morgan e Raquel Rodriguez dopo la vittoria dei tag team titles - Nell’episodio di Monday Night RAW del 24 febbraio, Liv Morgan e Raquel Rodriguez hanno affrontato Bianca Belair e Naomi nel main event, con in palio i titoli di coppia femminili WWE. Morgan e Rodriguez sono uscite vittoriose, e ora è stata svelata la reazione interna alla loro conquista. Secondo un report di PWInsider, la WWE aveva pianificato questo cambio di titolo in anticipo, preparando Liv Morgan e Raquel Rodriguez per una grande spinta dopo la fine della storyline di Liv con Rhea Ripley. 🔗zonawrestling.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crown Jewel 2024 – I nostri pronostici; Money in the Bank 2024 – I nostri pronostici; WWE King and Queen of the Ring 2024 – I nostri pronostici; WWE: Liv Morgan farà parte del cast del nuovo film del regista Takashi Miike. 🔗Ne parlano su altre fonti