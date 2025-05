WWE | L’improbabile alleanza Pat McAfee e Scott Steiner uniti contro GUNTHER

McAfee è pronto a sfidare GUNTHER a Backlash, e le probabilità di successo non sono certo dalla sua parte. Tuttavia, sembra che McAfee abbia ricevuto un aiuto inaspettato. Su Twitter, ha condiviso una clip del suo show in cui invita Scott Steiner a partecipare per dargli una mano nella preparazione per il match contro GUNTHER. McAfee ha spiegato che Steiner è pronto a intervenire se necessario e che sarebbe felice di averlo nel programma. Ha aggiunto che sarebbe fantastico imparare da una leggenda del wrestling come Steiner, che ha una carriera e un successo impareggiabili: "Big Poppa Pump vuole venire. Ha detto che è pronto, nel caso serva una sua apparizione nel ThunderDome. Big Poppa Pump, vorrei estenderti un invito ufficiale: se vuoi venire, sei il benvenuto. Non so se riuscirò mai a costruire un fisico come il tuo, ma se vuoi venire a darmi qualche strategia, suggerimento, o anche solo qualche dritta—magari aiutarmi a prepararmi contro GUNTHER."

