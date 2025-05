WWE | Infortunio grave per Tama Tonga i piani della Bloodline subiscono una svolta

Bloodline potrebbe essere sull’orlo del crollo, pezzo dopo pezzo. Nell’ultimo episodio di WrestleVotes Radio, trasmesso tramite WrestleBinge, JoeyVotes ha rivelato che l’Infortunio di Tama Tonga è molto più grave di quanto inizialmente ipotizzato, costringendolo a uno stop a tempo indefinito.“È peggio di quanto ci si aspettasse”, ha dichiarato JoeyVotes, riferendosi alla natura dell’Infortunio. Anche se non è stata fornita una tempistica precisa per il ritorno, resta il dubbio che l’ex campione di coppia WWE possa dover saltare tutto il resto del 2025. Una notizia che rappresenta un ulteriore colpo per la Bloodline, già in difficoltà per l’assenza di Tonga Loa, ancora alle prese con il recupero da uno strappo al bicipite subito durante Survivor Series: WarGames.Secondo TC, si era parlato internamente di un possibile ritorno di Loa in estate, ma con Tama Tonga ora fuori dai giochi per un periodo indefinito, quei piani potrebbero essere rinviati o addirittura abbandonati. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Infortunio grave per Tama Tonga, i piani della Bloodline subiscono una svolta Lapotrebbe essere sull’orlo del crollo, pezzo dopo pezzo. Nell’ultimo episodio di WrestleVotes Radio, trasmesso tramite WrestleBinge, JoeyVotes ha rivelato che l’diè molto piùdi quanto inizialmente ipotizzato, costringendolo a uno stop a tempo indefinito.“È peggio di quanto ci si aspettasse”, ha dichiarato JoeyVotes, riferendosi alla natura dell’. Anche se non è stata fornita una tempistica precisa per il ritorno, resta il dubbio che l’ex campione di coppia WWE possa dover saltare tutto il resto del 2025. Una notizia che rappresenta un ulteriore colpo per la, già in difficoltà per l’assenza diLoa, ancora alle prese con il recupero da uno strappo al bicipite subito durante Survivor Series: WarGames.Secondo TC, si era parlato internamente di un possibile ritorno di Loa in estate, ma conora fuori dai giochi per un periodo indefinito, queipotrebbero essere rinviati o addirittura abbandonati. 🔗 Zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

Federica Brignone, dal trionfo all’incubo: grave infortunio e operazione imminente. Olimpiadi a rischio - Dalla gioia della seconda Coppa del Mondo al dramma di un infortunio che potrebbe compromettere la preparazione olimpica. Federica Brignone dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre una frattura scomposta pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra, riportata in seguito a una rovinosa caduta. L’incidente è avvenuto durante la seconda manche dei Campionati Italiani di gigante in Val di Fassa, trasformando una giornata di sport in un momento da incubo. 🔗thesocialpost.it

Inter, doppio grave infortunio: saltano la Champions - Inter, un doppio grave infortunio è una mazzata in vista della gara di Champions League: entrambi salteranno i quarti di finale Inter, doppio grave infortunio: saltano la Champions (Ansa Foto) – SerieAnewsIn questi giorni, l’Inter è al centro dell’attenzione non solo per il suo primato in Serie A, ma anche per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi sta cercando di conquistare entrambi gli obiettivi stagionali: lo scudetto e, soprattutto, il tanto desiderato trionfo in Europa. 🔗serieanews.com

Grave infortunio alla Thor Sud di San Salvo, ferito un giovane operaio - Grave incidente sul lavoro questa mattina alla Thor Sud di San Salvo. Intorno alle 9.30, un giovane operaio interinale è rimasto ferito in modo serio a una mano, schiacciata all’interno dell’impianto di copertura dei tubi in gomma. A rendere noto l’accaduto è la sigla sindacale dei Cobas, che... 🔗chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

WWE: Buone notizie, Jimmy Uso pronto al rientro; WWE: Ultime novità su Bronson Reed. 🔗Se ne parla anche su altri siti

WWE: Arrivano cattive notizie per Tama Tonga - Un’altra Superstar della WWE è destinata a rimanere fuori dai giochi per diverso tempo. Secondo Bodyslam.net, Tama Tonga è alle prese con un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico ... 🔗spaziowrestling.it

Jeff Jarrett riflette sull'incredibile infortunio di Kevin Owens - L´asso canadese non avrebbe meritato un tale epilogo, avendo brillato negli ultimi mesi e avendo assicurato il rinnovo del contratto con la WWE grazie alle sue eccellenti prestazioni sul ring. KO ... 🔗worldwrestling.it