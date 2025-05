WTA Madrid 2025 risultati 1 maggio | la finale sarà Sabalenka-Gauff

Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: nell’ultimo atto si affronteranno, sabato 3 maggio, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, e la numero 4 del seeding, la statunitense Cori Gauff.La numero 1 del ranking WTA e del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka, piega in due set la numero 17 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, sconfitta con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco. Decisivi i break ottenuti dalla bielorussa nell’ottavo game del primo set e nell’undicesimo gioco della seconda frazione.La numero 4 del seeding, la statunitense Coco Gauff, maltratta la testa di serie numero 2, la polacca Iga Swiatek, liquidata con un duplice 6-1, maturato in appena un’ora e sei minuti di gioco. 🔗 Oasport.it - WTA Madrid 2025, risultati 1° maggio: la finale sarà Sabalenka-Gauff Si conoscono i nomi delle due finaliste del tabellone di singolare femminile dei MutuaOpendi tennis, torneo di categoria WTA 1000: nell’ultimo atto si affronteranno, sabato 3, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna, e la numero 4 del seeding, la statunitense Cori.La numero 1 del ranking WTA e del seeding, la bielorussa Aryna, piega in due set la numero 17 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, sconfitta con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco. Decisivi i break ottenuti dalla bielorussa nell’ottavo game del primo set e nell’undicesimo gioco della seconda frazione.La numero 4 del seeding, la statunitense Coco, maltratta la testa di serie numero 2, la polacca Iga Swiatek, liquidata con un duplice 6-1, maturato in appena un’ora e sei minuti di gioco. 🔗 Oasport.it

Tabellone Wta 1000 Madrid 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale del Wta 1000 di Madrid 2025, in programma dal 22 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. Si tratta del primo 1000 stagionale sulla terra al femminile, il quinto in totale dopo quelli sul cemento di Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. La numero uno del seeding sarà Aryna Sabalenka, che qui ha già impresso il suo nome sul trofeo finale per due volte, nel 2021 e 2023; nella passata stagione però la bielorussa ha perso in finale contro Iga Swiatek, numero due del tabellone ma favorita in virtù delle sue grandi qualità sulla superficie. 🔗sportface.it

