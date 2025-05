WTA 1000 Madrid | la finale sarà tra Sabalenka e Gauff

Sabalenka supera in due set Elina Svitolina, in un match finito 6-3, 7-5. La testa di serie numero uno del torneo affronta la numero 17, autrice di una striscia di undici successi, nella semifinale del WTA 1000 di Madrid. La tennista bielorussa – in gara sotto colori neutrali – passa in vantaggio al via del primo set. Sabalenka strappa poi il servizio all’avversaria per portarsi sul 3-1. Svitolina accorcia le distanze poco dopo, firmando il 4-3, a cui però segue il controbreak di Sabalenka. La bielorussa chiude il parziale al servizio con 6-3. Il secondo set si apre con il break di Sabalenka, che poi conferma il vantaggio al servizio. Sul finale di partita i game si fanno più equilibrati, con le due tenniste che sul 3-2 vanno ai vantaggi, prima che la bielorussa ottenga il punto. Quando il match sembrava ormai indirizzato, Svitolina firma il break del 5-5 e prolunga così l’incontro. 🔗 Arynasupera in due set Elina Svitolina, in un match finito 6-3, 7-5. La testa di serie numero uno del torneo affronta la numero 17, autrice di una striscia di undici successi, nella semidel WTAdi. La tennista bielorussa – in gara sotto colori neutrali – passa in vantaggio al via del primo set.strappa poi il servizio all’avversaria per portarsi sul 3-1. Svitolina accorcia le distanze poco dopo, firmando il 4-3, a cui però segue il controbreak di. La bielorussa chiude il parziale al servizio con 6-3. Il secondo set si apre con il break di, che poi conferma il vantaggio al servizio. Suldi partita i game si fanno più equilibrati, con le due tenniste che sul 3-2 vanno ai vantaggi, prima che la bielorussa ottenga il punto. Quando il match sembrava ormai indirizzato, Svitolina firma il break del 5-5 e prolunga così l’incontro. 🔗 Sportface.it

