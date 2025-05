WSJ | Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk I vertici hanno cercato un nuovo ceo

Tesla avrebbe contattato «diverse società per la ricerca di personale» per «lavorare a un processo formale» per sostituire Elon Musk. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto se il magnate sia stato informato o meno della decisione. Ma soprattutto non è ancora chiaro se questa “iniziativa” stia proseguendo. Anche perché un momento di crisi tra Musk e il cda c’è stato. E lo ricostruisce proprio il WSJ. Quando hanno suggerito a Musk di occuparsi un po’ di più di TeslaPiù o meno nello stesso periodo in cui il consiglio di amministrazione di Tesla iniziava a valutare la nomina di un sostituto, riferisce la testata americana, i vertici della società hanno incontrato anche Musk, comunicandogli che avrebbe dovuto dedicare più tempo a Tesla. 🔗 Il consiglio di amministrazione diavrebbe contattato «diverse società per la ricerca di personale» per «lavorare a un processo formale» per sostituire. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di. Alcuni investitori ritengono chesia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto se il magnate sia stato informato o meno della decisione. Ma soprattutto non è ancora chiaro se questa “iniziativa” stia proseguendo. Anche perché un momento di crisi trae il cda c’è stato. E lo ricostruisce proprio il WSJ. Quandosuggerito adi occuparsi un po’ di più diPiù o meno nello stesso periodo in cui il consiglio di amministrazione diiniziava a valutare la nomina di un sostituto, riferisce la testata americana, idella societàincontrato anche, comunicandogli che avrebbe dovuto dedicare più tempo a. 🔗 Open.online

Se ne parla anche su altri siti

Fratoianni ha una bella Tesla da 47mila euro in garage - ''L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista''. Nicola Fratoianni ha liquidato così il fatto di avere l'auto prodotta da Elon Musk 🔗imolaoggi.it

Tesla, il titolo ha perso il 42% da inizio anno. L’analisi degli esperti - Roma, 13 marzo 2025 – La scelta di Elon Musk di entrare in politica accanto al Presidente Trump, ricoprendo l’incarico di capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa, oltre ad aver sollevato un vespaio di polemiche circa presunti conflitti di interesse, non sta riservando particolari gioie all’imprenditore sudafricano, la cui azienda Tesla continua a perdere terreno. Tesla in calo del 42% da inizio anno Le azioni di Tesla Motors Inc. 🔗quotidiano.net

Rosy Bindi confessa: “Ho scoperto di avere delle azioni Tesla”. Cosa ha fatto l’ex parlamentare - L’ex presidente e deputata del Pd lo ha raccontato alla nota trasmissione radiofonica, ‘Un giorno da pecora’. C’è un altro caso che ‘imbarazza’ esponenti della Sinistra – oltre alla coppia Fratoianni-Piccolotti – criticati per avere una Tesla. Si tratta di Rosy Bindi che non vuole assolutamente essere accostata a Elon Musk; l’ex presidente del Pd ed ex parlamentare ha, infatti, raccontato durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora‘: “Ho investito qualche risparmio affidandomi alla mia banca perché non ci capisco molto e ho scoperto un piccolissimo investimento in Tesla, ... 🔗dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo»; Wsj, cda di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Musk; Elon Musk accusato dal Wall Street Journal: relazioni con diverse dipendenti di SpaceX. «Con una si denudò e disse: Ti regalo un cavallo se fai sesso con me»; Chi è davvero Elon Musk? Un reporter del Wsj si è avvicinato alla risposta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo» - L'articolo WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo» proviene da Open. 🔗msn.com

Wsj, il cda di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Musk - (ANSA) - NEW YORK, 30 APR - Il consiglio di amministrazione di Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. 🔗notizie.tiscali.it