Winx Club e Gormiti a Comicon Napoli l’universo Rainbow

Winx Club e l'epica energia di Gormiti – The New Era approdano al Comicon fino al 4 maggio, pronti a conquistare fan di ogni età con un programma ricco di eventi, attività e sorprese alla Mostra d'Oltremare. Anche quest'anno, i due brand simbolo dell'universo Rainbow porteranno in fiera la magia e l'avventura che li contraddistinguono, tra incontri speciali, spettacoli live e contenuti imperdibili. Winx Club, l'iconico brand made in Italy nato dal genio creativo di Iginio Straffi, sarà presente nell'Area Young (Stand 1S36), con un un'area merchandising e un photobooth a tema, per scattare foto ricordo tra glitter, ali scintillanti e vivere tutta la magia di Alfea. Tra gli appuntamenti, il grande evento del 3 maggio sul palco del Music Dojo, che dalle ore 16 vedrà accendersi i riflettori sul "Winx Live & Cosplay Show": protagoniste saranno le canzoni del Winx Club, interpretate dalla storica voce Elisa Rosselli, accompagnata dalle coreografie della Winx Cosplay Crew.

