Wick Is Pain | il trailer del documentario dedicato ai film con Keanu Reeves rivela molti segreti e aneddoti

Lionsgate ha pubblicato online il trailer dell'atteso documentario Wick Is Pain, in cui si racconterà il dietro le quinte dei film con star Keanu Reeves. Lionsgate ha condiviso il trailer di Wick Is Pain, il documentario dedicato alla realizzazione della saga action con star Keanu Reeves. Il progetto arriverà in formato digitale sul mercato americano il 9 maggio ed è stato diretto da Jeffrey Doe. Un video dietro le quinte unico Il video mostra molte scene del dietro le quinte dei film dedicati alle avventure di John Wick, rivelando i momenti difficili affrontati per realizzare il franchise, le riprese delle scene d'azione, le testimonianze dei produttori e dei filmmaker, e molti momenti dal set dei vari capitoli della storia del personaggio.

