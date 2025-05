Week end lungo 1-4 maggio a Firenze e in Toscana | festa del lavoro musei gratis spettacoli eventi

festazioni del 1° maggio; la Domenica metropolitana e quella al musei, la festa alle Cascine; il War Requiem di Britten e il Gran Galà Lulli al maggio, la Mostra dell'Artigianato e quella dei fioriL'articolo Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi Le manizioni del 1°; la Domenica metropolitana e quella al, laalle Cascine; il War Requiem di Britten e il Gran Galà Lulli al, la Mostra dell'Artigianato e quella dei fioriL'articoloend1°-4e indelproviene daPost. 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa fare a Torino nel lungo week-end del 25 Aprile: gli eventi per gli 80 anni dalla Liberazione - Mentre tutta l'Italia si appresta a celebrare l'80° anniversario della Liberazione, Torino, nel lungo week-end festivo del 25 Aprile, si anima con un ricco calendario di eventi che spaziano dalla commemorazione solenne al Torino Jazz Festival che prende il via, dalle aperture dei musei fino alla... 🔗torinotoday.it

Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end del 14, 15 e 16 marzo 2025: fiere, spettacoli, gastronomia e natura - L'ultimo weekend d’inverno in Lombardia offre un’ampia scelta di eventi, tra cultura, natura e gastronomia. Milano ospita la fiera Fa’ la cosa giusta! e uno spettacolo dedicato ad Anna Kuliscioff. Nelle province proseguono le iniziative dedicate alle donne dopo l'8 marzo e sbocciano i primi eventi dedicati al mondo floreale. Tra visite guidate ai castelli e passeggiate non mancano gli appuntamenti col gusto o dedicati ai bambini 🔗ilgiorno.it

Week end di San Valentino a Latina e provincia: cosa fare da venerdì 14 a domenica 16 febbraio - Un fine settimana particolare questo che è preceduto dalla festa degli innamorati ovvero San Valentino. Innamorati o meno, in questo week end sono tanti gli appuntamenti per rilassarsi, divertirsi e liberarsi del tran tran quotidiano. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Se non... 🔗latinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ponte del 25 aprile a Napoli: cosa fare nel lungo weekend; Cosa fare nel weekend di Pasqua del 18, 19, 20 e 21 aprile 2025 a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France; 16 idee originali per un weekend romantico di San Valentino; Weekend a Bologna: cosa fare il 14, 15 e 16 marzo 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti