Walter Veltroni sparata anti-Trump | Ecco cosa sogno

"C'è un tentativo, non da oggi, di sostituire la democrazia con un uomo solo al comando": Walter Veltroni lo ha detto a La Stampa a proposito del presidente americano Donald Trump. Sull'atteggiamento della premier Giorgia Meloni nei confronti del capo della Casa Bianca, invece, il primo segretario del Pd ha spiegato che "bisogna distinguere due dimensioni diverse. Una cosa è la diplomazia: con il presidente degli Stati Uniti è giusto parlare. Altra dimensione è il giudizio di fondo. Che non può non essere allarmato".Parlando dell'opposizione e di cosa bisognerebbe fare contro Trump e la destra americana, poi, lo scrittore ha rivelato un suo desiderio: "Da cittadino, mi piacerebbe trovarmi con altri cittadini per contestare questo tempo di intolleranza e di attacco alla democrazia. Manifestazioni civili, come quelle in corso negli Usa.

Podcast Speciale con Gabriele Rossi: La Musica che Accompagna il Racconto di Walter Veltroni - Benvenuti a una nuova puntata di Cinema Stories, il podcast che esplora le storie e i protagonisti del mondo dello spettacolo. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Gabriele Rossi, il giovane e talentuoso pianista torinese che accompagna Walter Veltroni nel suo spettacolo Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile, in scena il 21 e 22 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna. 🔗dailyshowmagazine.com

La polemica della Lega sul libro di Walter Veltroni è inutile - La polemica della Lega riguardo alla distribuzione del libro di Walter Veltroni sulla Costituzione in una scuola elementare di Buccinasco è inutile, inutile al quadrato e inutile al cubo. È inutile in quanto pretestuosa: non ha senso accusare di propaganda gender la storia di un ragazzino costretto a calzare le scarpe della zia poiché le proprie sono rotte ed è troppo povero per farle riparare. È inutile al quadrato in quanto ottusa: è innegabile che Veltroni abbia svolto un ruolo nell’evoluzione della sinistra italiana e che, di conseguenza, la sua prospettiva risuoni in particolar modo di ... 🔗ilfoglio.it

La storia raccontata da Walter Veltroni - Applausi per Walter Veltroni, protagonista mercoledì sera alla sala Granturismo di Riccione con la lettura scenica ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Un racconto che ha saputo intrecciare fatti storici e vissuto personale, portando il pubblico a rivivere un decennio cruciale della storia italiana e internazionale: gli anni Sessanta. Con la sua voce narrante, Veltroni ha condotto i presenti in un percorso emozionale e culturale che ha attraversato la musica, il cinema, lo sport e la cronaca, evocando figure come i Beatles, Alberto Sordi, John F. 🔗ilrestodelcarlino.it

